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Beşiktaş transfer harekatı için düğmeye bastı

Beşiktaş transfer harekatı için düğmeye bastı

Siyah-Beyazlı kulüp, Oğuzhan ve Ljajiç ikilisi yetersiz kalınca Ocak ayında transfer için düğmeye bastı. Beşiktaş, 28 yaşındaki Brezilyalı yıldızı kiralamak için hem Malatya hem de Benevento ile görüşüyor.

STAR

SÜPER Lig’de son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle çıkışa geçen ve üst sıralara tırmanan Beşiktaş, Ocak ayında orta sahayı güçlendirmek için düğmeye bastı. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlayan Siyah-Beyazlı yönetim, rotasını Yeni Malatyaspor’un 10 numarası Guilherme’ye çevirdi. Brezilyalı yıldız 2 sezonda oynadığı 50 maçta 9 gol atıp, 13 asist yaptı.

AVCI ALINMASINI İSTİYOR

Beşiktaş’ın son 2 sezondur Sarı-Siyahlı takımda oynayan Guilherme ile ilgilendiği ortaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadrosunda görmeyi çok istediği ve “Ljajic yalnız kalıyor. Oğuzhan yetersiz. Guilherme gelirse Ljajiç de kuşkusuz daha etkili olur” dediği 28 yaşındaki futbolcu için Siyah-Beyazlı yöneticiler, Başkan Adil Gevrek ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

TEKLİF 1 MİLYON EURO

Bu sezon Malatya formasıyla ligde 6 asist yapan Sambacı orta sahanın bonservisi ise İtalyan ekibi Benevento’da bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, Yeni Malatyaspor ile 2021 yılına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Guilherme için Benevento’nun kapısını da çalmak zorunda. Kartal, İtalyanlar’a para vermeden sadece Malatya’ya 1 milyon euro kiralama ücreti ödemek istiyor.


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