Beşiktaş, Trabzonspor'u reddeden Daniel Sturridge için görüşmelere başladı

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BEŞİKTAŞ BURAK YILMAZ'I YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Geçtiğimiz sezon Liverpool’da 27 maçta görev alan ve 4 gol 2 asist yapan, İngiliz golcünün bonservisini elinde olması siyah beyazlı kulübü iştahlandırırken, Fikret Orman’ın Burak Yılmaz’ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı Sturridge’i elinin altında tuttuğu belirtildi. Lecce’nin bir türlü vazgeçmediği Burak’ın Serie A’ya gitmeye hala sıcak bakması yönetimi harekete geçirirken, Başkan Orman’ın tecrübeli forvet için yıllık 2 milyon Euro teklif ettiği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ BU İŞTEN KARLI ÇIKABİLİR
Yıldız isme imza parası vermek istemeyen Beşiktaş, Daniel Sturridge’i kadrosuna katmaya hazırlanırken, yönetimin Burak Yılmaz – Lecce flörtünün de transferde etkili bir rol oynayacağı bildirildi. Milli futbolcunun İtalya’ya gitmesi halinde 1,5 milyon Euro bonservis geliri elde edecek olan Beşiktaş, hem Sturridge’i bedavaya alacak hem de İngiliz oyunca Burak’tan daha az yıllık ücret ödeyecek.
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Trabzonspor’un ciddi bir şekilde ilgilenmesine rağmen bordo mavili kulübün teklifi reddeden ve rotasını İstanbul’a kıran Daniel Sturridge, Beşiktaş ile görüşmelere başladı.
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