Beşiktaş Trabzonspor maçı için TFF ve MHK'ye itiraz edecek

Beşiktaşlı yöneticiler, Vodafone Park’ta 2-2 biten dev karşılaşmanın ardından çarpıcı bir yorumda bulundu.

Siyah-beyazlılar kendi aralarında yaptıkları değerlendirmede oynanan futbola tam not verirken, kaleci Uğurcan Çakır’ın müthiş kurtarışlarıyla takımını yenilgiden kurtardığını ifade etti, “Büyük takımların kalecisi de, golcüsü de çok iyi olmalı. Transfer döneminde ilk işimiz iyi bir kaleci ve genç bir santrfor bulmak olacak” dedi.

Vodafone Park’ta Trabzonspor’la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışına yeniden katılmak için yakaladığı dev fırsatı kaçıran Beşiktaş’ta büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.

Siyah-beyazlı yöneticiler karşılaşmanın hemen ardından kendi aralarında yaptıkları değerlendirmede, sergilenen futbola tam not verirken, Trabzonspor’u değil, kaleci Uğurcan Çakır’ı yenemediklerini ifade etti. Sörloth’un 90+1’de attığı golle yıkılan siyah-beyazlı idarecilerin, “Bu futbol önümüzdeki dönemde bizi iyi yerlere getirir. Beşiktaş bugün sezonun en iyi futbolunu oynadı ama kaleci Uğurcan yaptığı olağanüstü kurtarışlarla takımını yenilgiden kurtaran isim oldu” ifadelerini kullandıkları belirlendi.

Beşiktaşlı yöneticiler karşılaşmada en fazla öne çıkan isimlerin Uğurcan ve Sörloth olduğunu aktardı. Bordo-mavili oyuncuların çok ekstra performans ortaya koyduğunu belirten siyah-beyazlıların, “Büyük takımların kalecisi de golcüsü de iyi olmalı. Transfer döneminde ilk işimiz iyi bir kaleci ve genç bir golcü bulmak olacak. Sergen Yalçın takımı çok farklı bir hale getirdi. Bugünkü Beşiktaş ile gurur duymamak elde değil. Maçta elimizden geleni yaptık ama kaleci Uğurcan’ı geçemedik” diye konuştukları vurgulandı.

‘Atiba’ya faul var’

Beşiktaş Yönetimi, maçın hakemi Fırat Aydınus’a da eleştirilerde bulundu. Sörtloth’un attığı birinci gol öncesi giriştiği mücadeleyi defalarca izleyen siyah-beyazlılar, Norveçli oyuncunun, Atiba’ya net bir faul yaptığını dile getirdi.

Bu sene hakem yönetimlerinden şikayetçi olan Beşiktaşlı idarecilerin, hakem Fırat Aydınus’un VAR’a gitmemesiyle ilgili olarak TFF ve MHK’da girişimde bulunacağı belirtildi.

(Fanatik)