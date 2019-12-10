Beşiktaş, TFF'den puan pirimi olarak toplam 20 milyon 300 bin TL'yi kasasına koydu

Süper Lige'e kötü başlayan ancak daha sonra toparlanarak galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, önemli bir çıkışın altına imza attı.

Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, mali açıdan zor günleri atlatmaya çalışırken en büyük katkı futbol takımından geliyor.

Son 8 haftada kazanılan 7 maçın yanı sıra bir de beraberlik alan Beşiktaş'a para yağdı.

TFF'den puan pirimi olarak toplam 20 milyon 300 bin TL kasaya gelirken siyan-beyazlı yönetimin de bu zor günlerde eli güçlendi.

(Sabah)