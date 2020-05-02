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  • 02 Mayıs 2020 Cumartesi 08:00
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  • 02 Mayıs 2020 Cumartesi 00:18

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan itiraf: Artık şansımız yok!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan itiraf: Artık şansımız yok!

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“Artık yüksek maliyetli futbolcu transfer etme şansımız yok. Camiaya daha uygun, camianın büyüklüğünü bilen oyuncular alacağız.”

AKŞAM

Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Sergen Yalçın, Beşiktaş Dergisi’ne konuştu. Yalçın, “Çok zor bir dönemde, zor şartlar altında göreve geldik. Bunu biliyoruz. Kulübün içinde bulunduğu durum çok sağlıklı değil. Oyuncularda en büyük değişimi de Elneny ve Boyd’da gerçekleştirdik. 2-3 yıl önce Beşiktaş takımının bütçesi 90 milyon euroydu. Önümüzdeki sene bu rakam maksimum 30 milyon euro civarında olacak” dedi

İŞİMİZİ ÖZLÜYORUZ

Başarılı çalıştırıcı, “Maliyeti çok yüksek oyuncuları transfer etme şansımız zaten yok. Daha mütevazı, daha camiaya uygun, daha çok mücadele eden, Beşiktaş camiasının büyüklüğünü bilen oyuncular almak istiyoruz. Bizim özel hayatımız falan yok. Antrenmanlar dışında hava güzelse sahilde kahve içiyoruz. Neyi özlüyorsun derseniz, tabii ki işimizi özlüyoruz. Özleyeceğimiz başka bir şey yok” şeklinde konuştu.

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