Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak'tan istifa sinyali

Son olarak Demir Grup Sivas maçında tepkiler üzerine yedek kulübesinden tribüne çıkan ve mücadeleyi locada seyreden Ak’ın görevi bırakmak istediği ve Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya bu kararını ilettiği öğrenildi. Avcı ve Başkan Fikret Orman’ın yapacağı görüşme sonrası Ak’ı durumu netlik kazanacak.
(Star)
Caner Çuvalcıoğlu, Uğur Uzunali ve İhsan Derelioğlu, C.Palace’ta 20 maçta sadece 1 gol atan Sörloth’u şiddetle tavsiye etti. Yönetim, muhalif fikirlere rağmen onların raporunu dikkate alıp, işi bitirdi.
Beşiktaş'a geri dönmeyi çok isteyen Aboubakar ayrılık ateşini yaktı.
Siyah-Beyazlılar, Wolverhampton’ın orta saha oyuncusu Saiss ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaşlı taraftarların bir türlü yardımcı antrenör olarak görmek istemedikleri ve istifa çağrısı yaptıkları Orhan Ak karar aşamasına geldi.
Denizli maçında performansı ile hayal kırıklığı yaratan Belhanda, Fatih Terim tarafından uyarıldı.
Konyaspor maçında Falcao’nun sahada olması planlanıyor. Monaco’ya da bu transfer için herhangi bir bedel ödeme yapılmayacağı belirtildi. Galatasaray, 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfora, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalatacak.
27 yaşındaki Senegalli golcü, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaştı. G.Saray, 12 milyon euro bonservis bedeli alacak.