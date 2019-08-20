Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak'tan istifa sinyali

SPOR GÜNDEMİ

Sörloth'un 3 mimarı Sörloth'un 3 mimarı Caner Çuvalcıoğlu, Uğur Uzunali ve İhsan Derelioğlu, C.Palace’ta 20 maçta sadece 1 gol atan Sörloth’u şiddetle tavsiye etti. Yönetim, muhalif fikirlere rağmen onların raporunu dikkate alıp, işi bitirdi.

Beşiktaş'a geri dönmek için can atıyor! Beşiktaş'a geri dönmek için can atıyor! Beşiktaş'a geri dönmeyi çok isteyen Aboubakar ayrılık ateşini yaktı.

Ortaya Roman Saiss Ortaya Roman Saiss Siyah-Beyazlılar, Wolverhampton’ın orta saha oyuncusu Saiss ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş'ta flaş istifa yolda! Beşiktaş'ta flaş istifa yolda! Beşiktaşlı taraftarların bir türlü yardımcı antrenör olarak görmek istemedikleri ve istifa çağrısı yaptıkları Orhan Ak karar aşamasına geldi.

Terim'den Belhanda'ya uyarı Terim'den Belhanda'ya uyarı Denizli maçında performansı ile hayal kırıklığı yaratan Belhanda, Fatih Terim tarafından uyarıldı.

Aslan Falcao'ya kavuşuyor Aslan Falcao'ya kavuşuyor Konyaspor maçında Falcao’nun sahada olması planlanıyor. Monaco’ya da bu transfer için herhangi bir bedel ödeme yapılmayacağı belirtildi. Galatasaray, 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfora, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalatacak.