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  3. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Braga deplasmanında takımını yalnız bırakacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Braga deplasmanında takımını yalnız bırakacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Braga deplasmanında takımını yalnız bırakacak

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı Braga maçında takımının başına yer alamayacak.

Avrupa Ligi’nde Braga’nın konuğu olacak Beşiktaş’ta, teknik direktör Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle Portekiz’e gidemedi.

Siyah Beyazlılar ilk olarak Avcı'nın düzelmesi durumunda bu ülkeye gideceğini duyurdu. Ancak Siyah Beyazlıların teknik patronunun durumunda bugün de düzelme olmadı. Avcı, Portekiz'e gitmedi.

Beşiktaş futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları da geçirdiği ameliyat nedeniyle kafilede yer alamadı. Safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle bıçak altına yatan Torunoğulları, tedavisi nedeniyle İstanbul’da kaldı.


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