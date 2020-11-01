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aksam.com.tr
  • 01 Kasım 2020 Pazar 08:00
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Beşiktaş tek attı, üç aldı!

Beşiktaş tek attı, üç aldı!

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Denizlispor'u yenerek ligdeki kötü gidişatına son veren Beşiktaş, 7.hafta maçında bugün Yeni Malatya'yı konuk ediyor. Mücadelede ikinci yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Velinton, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih Kaya, Hafez, Ndayishimiye, Kubilay, Ahmed, Acquah, Cueva, Tetteh 

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı.

16' Beşiktaş gole yaklaştı! Larin ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan ayak içiyle uzak köşeyi denedi, top az farkla auta gitti...

24' Dorukhan sağ kanattan topu iyi taşıdı. İçeri yapılan ortada Aboubakar penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı ancak savunma araya girdi ve top kornere gitti!

İLK YARI SONUCU

46' İkinci yarı başladı.

48' Oğuzhan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci topu kornere tokatladı...

55' GOL | Larin

Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor

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