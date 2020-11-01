Beşiktaş tek attı, üç aldı!

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Velinton, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih Kaya, Hafez, Ndayishimiye, Kubilay, Ahmed, Acquah, Cueva, Tetteh
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı.
16' Beşiktaş gole yaklaştı! Larin ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan ayak içiyle uzak köşeyi denedi, top az farkla auta gitti...
24' Dorukhan sağ kanattan topu iyi taşıdı. İçeri yapılan ortada Aboubakar penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı ancak savunma araya girdi ve top kornere gitti!
İLK YARI SONUCU
46' İkinci yarı başladı.
48' Oğuzhan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci topu kornere tokatladı...
55' GOL | Larin
Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor
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