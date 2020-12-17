Beşiktaş Tarsus İdman Yurdu'nu kupanın dışına itti: 3-1

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Detaylar birazdan...
STAT: Vodafone Park
YAYIN: A Spor
HAKEM: Yasin Kol
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Nsakala, Necip, Dorukhan, Oğuzhan, Atakan, Larin, Güven
Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Onur Şirin, Alperen Pak, Abdussamed Karnuçu, İbrahim Hırçın, Suat Kaya, Şahin Şafakoğlu, Ahmet Furkan Özcan, Asım Hamzaçebi, Sefa Durmuş, Mertcan Çam
GOLLER: 30' Rosier, 39' Larin, 56' Güven - 80' Mertcan
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