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aksam.com.tr
  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:30
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  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:34

Beşiktaş taraftarlarından kombinelere yoğun ilgi

Beşiktaş taraftarlarından kombinelere yoğun ilgi

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Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta kombine sevinci yaşanıyor.

Dört yıllık Şenol Güneş serüveninin ardından Abdullah Avcı ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta taraftarların takımına olan ilgisi oldukça büyük oldu.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig öncesinde kombine kartlara adeta hücum etti.

22 BİNİ AŞTI

Beşiktaş'ta kombine kartlar şimdiye 22 bin 200'ü bulduğu ve satışların devam ettiği öğrenildi.

Kara Kartal, taraftarı önündeki ilk maçına ise ligin ikinci haftasında, 23 Ağustos Cuma günü Göztepe karşısında çıkacak.

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