Beşiktaş taraftarları istifaya çağırdı

Taraftarlar, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a, "Fikret Orman paralar nerede?" tezahüratıyla tepki gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar, aynı zamanda "Yönetim istifa" tezahüratında da bulundular.

Öte yandan Slovan Bratislava maçında yaptığı hata nedeniyle takımının gol yemesine sebep olan Loris Karius, isminin anons edilmesinin ardından ıslıklandı. Bu ıslıklardan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı da nasibini aldı. Avcı da, tıpkı Karius gibi, ismi anons edildiğinde ıslıklandı.