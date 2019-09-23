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Beşiktaş taraftarları istifaya çağırdı

Beşiktaş taraftarları istifaya çağırdı

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş'ta siyah - beyazlı taraftarlar, üç isme tepki gösterdi.

Taraftarlar, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a, "Fikret Orman paralar nerede?" tezahüratıyla tepki gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar, aynı zamanda "Yönetim istifa" tezahüratında da bulundular.

Öte yandan Slovan Bratislava maçında yaptığı hata nedeniyle takımının gol yemesine sebep olan Loris Karius, isminin anons edilmesinin ardından ıslıklandı. Bu ıslıklardan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı da nasibini aldı. Avcı da, tıpkı Karius gibi, ismi anons edildiğinde ıslıklandı.

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