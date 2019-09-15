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Beşiktaş taraftarından yönetime büyük tepki

Beşiktaş taraftarından yönetime büyük tepki

Gazişehir yenilgisi, takımını deplasmanda yalnız bırakmayan Beşiktaş seyircisini öfkelendirdi. 90 dakikanın ardından yönetim istifaya davet edilirken, maçı tribünden takip eden Başkan Fikret Orman’a da büyük tepki gösterildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün gündemle ilgili açıklamalar yapmış ve “Büyük bir sakatlık olmaz ve bütünlüğü korursak şampiyonluk gelir” demişti. Dün ise ayağının tozuyla Beşiktaş’ın deplasmandaki Gazişehir karşılaşmasını izleyen Orman, takımının mağlubiyetle sahadan ayrılması sonrası büyük üzüntü yaşadı. Mücadeleyi ev sahibi ekibin Başkanı Mehmet Büyükekşi ile izleyen Orman’ın sevgilisi Tuğba Coşkun da maçı locadan takip etti. Alınan yenilgiden dolayı hayal kırıklığı yaşayan Orman ve Beşiktaş yönetimine ikinci şok, Gazişehir deplasmanında takımı yalnız bırakmayan taraftarlardan geldi.

Yabancılar da nasibini aldı

Takımın beklenmedik derecede kötü bir futbol sergilemesi sonrası seyirciler, Kevin N’Koudou hariç özellikle kırmızı kart gören Mohamed Elneny ve diğer yabancılarla birlikte yönetimi hedef aldı. 90 dakika sonunda oldukça öfkeli olan Beşiktaş seyircisi, yönetimi istifaya davet etti. Seyircilerin bir kısmı ise “Bana bir masal anlat Fikret, içinde yalanlar olsun, içinde dolarlar olsun” diyerek Başkan Orman’a tepki gösterdi.

(Fanatik)

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