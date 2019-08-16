Beşiktaş taraftarı Elyounoussi'yi istiyor!

Konoplyanka transferiyle yakından ilgilenen Beşiktaş yönetimine taraftarlardan Elyounoussi isteği geldi.

TM Dijital Haber Merkezi

Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi, Southampton’da oynayan Mohamed Elyounoussi’ye talip olurken, İngiliz ekibinin çektiği bonservis ücreti Fikret Orman’ı bir hayli şaşırttı. Elinde Lens, Quaresma, Boyd seçenekleri bulunmasına rağmen istikrarlı bir kanat oyuncusu isteyen Avcı’nın Elyounoussi ismine sıcak baktığı belirtilirken, 25 yaşındaki Fas asıllı Norveçli için 14 milyon Euro fiyat belirlenmesi siyah beyazlı ekibin gözünü korkuttu.

'KONOPLYANKA'YI BIRAKIN ELYOUNOUSSİ'Yİ ALIN'

Geçtiğimiz sene Basel’den 18 milyon euro’ya transfer edilmesine rağmen, Southampton’da beklenen patlamayı yapamayan Elyounoussi’nin Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı belirtilirken, milli futbolcuya Celta Vigo, Sevilla’dan sonra Genoa ve Atalanta’nın da talip olması işin şeklini değiştirdi. İngiliz yönetiminden kiralık olarak istenen Elyounoussi geçen sezon 25 maçta sadece 1 gol atarken, taraftarların ‘Konoplyanka’nın yerine bu futbolcu alınsın’ yorumları başta Fikret Orman olmak üzere tüm yöneticilere gönderilen bir mesaj olarak algılandı.