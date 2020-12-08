Beşiktaş taktik çalışma yaptı

Siyah-beyazlılarda Gökhan Töre ve Adem Ljajic salonda çalıştı, Josef de Souza ise koşu yaptı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanın 15 dakikası basına açık yapıldı. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Siyah-beyazlı futbolcular bir süre koşu yaptıktan sonra 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Salonda çalışan Gökhan Töre ve Adem Ljajic antrenmanda yer almazken, bir süre salonda çalışan Josef de Souza ise daha sonra sahada bireysel koşular yaptı.
İdmanın basına kapalı bölümünde siyah-beyazlıların taktik çalışma ve çift kale maç yaptığı öğrenildi.
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