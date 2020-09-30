Beşiktaş şut ve taktik çalıştı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik programın yer aldığı uygulamalar üzerinde duruldu. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Fenerbahçe, Ze Luis için Porto'ya son teklifini yaptı. Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibine 1 milyon euro kiralama ve 2 senede ödenmek üzere 6 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Fenerbahçe'yle anlaşan Ze Luis de kulübüne sonunda isyan etti: Bırakın gideyim.
Galatasaray, Jean Michael Seri için Fulham'ın kapısını bir kez daha çalacak. Transferi bu hafta sonuna kadar bitirmek isteyen Cimbom, İngiliz ekibine 1,2 milyon euroluk kiralama teklifini iletecek.
Eljif Elmas'ı 16, Vedat Muriqi'yi 20 milyon euroya satan Fenerbahçe'de sıradaki Avrupa yolcusu olarak Altay Bayındır gösteriliyor. Genç file bekçisini İngiliz ve Fransız takımları takip ediyor.
Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta Nikola Kalinic ısrarı da sürüyor. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli forveti bu hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Süper Lig'in 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmemesi dikkat çekti.
UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda yarın İskoçya'da Rangers'la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.