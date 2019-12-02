Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor'u farklı mağlup etti

Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Atiba Hutchinson, 30. dakikada Gökhan Gönül ve 41 ve 90. dakikalarda Burak Yılmaz attı. Kayserispor'un tek golünü 86. dakikada Emmanuel Adebayor attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 24'e çıkararak 3. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 7 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

13. HAFTANIN ARDINDAN İLK 10 SIRA

27 puan - Sivasspor

25 puan - Başakşehir

24 puan - Beşiktaş

23 puan - Trabzonspor

22 puan - Alanyaspor

22 puan - Fenerbahçe

20 puan - Malatyaspor

20 puan - Galatasaray

17 puan - Denizlispor

17 puan - Göztepe

ABDULLAH AVCI, 5 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Süper Lig'in 13. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovan Bratislava mücadelesine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Avrupa mücadelesinde ilk 11'de şans verdiği Oğuzhan Özyakup, Umut Nayir, Pedro Rebocho, Tyler Boyd ve Necip Uysal'ı lig maçında yedek soyundurdu.

Avcı, Slovan Bratislava maçında dinlendirdiği as oyuncuları Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Gökhan Gönül ve Georges Kevin N'Koudou'yu Kayserispor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

N'KOUDOU 8 MAÇ SONRA İLK 11'DE

İstikbal Mobilya Kayserispor maçında sol kanatta görev alan N'Koudou, 8 maç sonra ilk 11'de şans yakaladı. N'Koudou, sakatlığı nedeniyle ligdeki Galatasaray, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarıyla Avrupa Ligi'ndeki iki Braga karşılaşmasında forma giyemedi. Siyah-beyazlı oyuncu, ligdeki İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarıyla Avrupa'daki Slovan Bratislava karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu. N'Koudou, son olarak 6 Ekim'deki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Siyah-beyazlı takımda ayrıca Utku Yuvakuran, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Muhayer Oktay ve Jeremain Lens yedekler arasında yer aldı.

REBOCHO 3 MAÇ SONRA YEDEK

Beşiktaş'ta sezon başında şans bulamayan ama daha sonra teknik direktör Avcı'nın vazgeçilmezlerinden biri olan Pedro Rebocho, 3 maç sonra yedek soyundu.

Son olarak Braga ile deplasmanda oynanan maçta kenarda kalan Rebocho; Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ve Slovan Bratislava karşılaşmalarında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Son 6 haftada ortaya koyduğu performansla zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ın taraftarları, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında takımlarına büyük destek verdi. Stadın büyük bölümünü dolduran taraftarlar, maç öncesi oyuncuları tribünlere çağırdı. Siyah-beyazlı oyuncular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Değer Otizm Derneği'nin hazırladığı "Engelleri ve Önyargıları Birlikte Aşalım" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Burak Yılmaz, maç öncesi Süper Lig tarihinin en genç gol atan oyuncusu unvanınına sahip İstikbal Mobilya Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'in yanına giderek, genç oyuncuyla yakından ilgilendi.

BEŞİKTAŞ, YÜKSEK TEMPOYLA BAŞLADI

Beşiktaş, maçın başlam vuruşuyla beraber topun ve oyunun kontrolünü aldı. Merkezi kalabalık savunan Kayserispor'a karşı kanatları kullanarak hücum eden Beşiktaş, bu şekilde ilk tehlikesini 2. dakikada Caner'in ortasıyla yarattı.

Kayserispor ise ilk dakikalarda Mensah'ın bireyse gayretleriyle hızlı hücumlarla gelmeyi denedi ancak Beşiktaş savunmasını aşamadı.

KİLİDİ ATIBA HUTCHINSON KIRDI

10. dakikadan sonra temposunu artıran Beşiktaş, arka arkaya tehlikeli ataklar yaptı. Burak Yılmaz ve Adem Ljajic ile üst üste gole yaklaşan Beşiktaş, 20. dakikada Atiba ile ilk golünü buldu.

Hızlı gelişen atakta Burak Yılmaz'ın ara pasına hareketlenen Atiba Hutchinson, ceza alanında karşı karşıya pozisyonda topun dibine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Silviu Lung'un yanından ağlarla buluşturmayı başardı.

GÖKHAN GÖNÜL, İKİNCİ GOLÜ ATTI

Beşiktaş, ataklarını kesmedi ve yüksek tempoyla oynama devam etti. Kayserispor kalesini adeta abluka altına alan Beşiktaş, 30. dakikada Gökhan Gönül ile farkı artırdı.

Sol kanattan kazanılan korneri Caner Erkin paslaşarak kullandı. Ardından tekrar topla buluşan Caner Erkin'in son çizgiye inerek yerden içeri gönderdiği pasında topla buluşan Gökhan Gönül, altıpasın hemen gerisinden gelişine yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı Silviu Lung'un solundan ağlarla buluştu.

Golün ardından ofsayt ve Caner Erkin'in topu oyun alanı içinden çevirip çevirmediğine dair bir VAR kontrolü oldu. Hakem Ümit Öztürk, Video Asistan Hakemi Volkan Bayarslan'dan golün nizami olduğuna dair onay aldıktan sonra maç tekrar başladı.

BURAK YILMAZ, İLK YARININ SKORUNU BELİRLEDİ

Beşiktaş'ın baskılı ve istekli oyunu hiç kesilmeden devam etti. 2-0'dan sonra farkı artırmak adına üst üste ataklar yapan Beşiktaş, 38. dakikada üçüncü gole yaklaştı. Mohamed Elneny'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Burak Yılmaz'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Aymen Abdennour son anda topu uzaklaştırmayı başardı.

Beşiktaş, bu pozisyondan 3 dakika sonra üçüncü golü atmayı başardı.

41. dakikada Elneny ile yaptığı verkaç sonrasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın bekletmeden ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Lung'un sağından ağlarla buluştu.

BEŞİKTAŞ, SON ANLARDA BİLE TEMPO YAPTI

İlk yarının sonunda Beşiktaş, iki kez ikinci gole yaklaştı. Önce Elneny'nin sert şutunu Lung çeldi, ardından kornerde Atiba'dan seken topu uzaklaştırmak isteyen Yasir Subaşı'nın ters kafa vuruşu, direkten geri geldi.

Beşiktaş'ın çok etkili ve oyunun tek hakimi olarak oynadığı ilk 45 dakika, 3-0 siyah beyazlıların üstünlüğüyle sona erdi.

KAYSERİSPOR, İKİNCİ YARIYA İSTEKLİ BAŞLADI

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, devre arasında iki değişiklik birden yaptı. Aymen Abdennour ve Şamil Çinaz'ın yerine Mert Kula ve Nurettin Korkmaz oyuna dahil oldu.

İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde Kayserispor, daha etkili ve farkı indirme adına istekli göründü. Miguel Lopes'in etkili kullandığı sağ kanattan ataklar yapan Kayserispor, Beşiktaş kalesinde tehlikeli ataklar yaptı ancak Beşiktaş savunması ve Karius'u geçemedi.

Beşiktaş, 60. dakikadan sonra kısa paslar yaparak tempoyu aşağı çekmeye başladı. Savunmada daha tedbirli bir oyun oynamaya başlayan Beşiktaş, Kayserispor'un etkili ataklar yapmasına da engel oldu.

İkinci yarıda Beşiktaş'ın ilk tehlikeli gol girişimi 72. dakikada geldi. Adem Ljajic'in 30 metreden kullandığı serbest vuruşu, Kayserispor kalecisi Silviu Lung güçlükle kornere çeldi.

ATIBA'YI TÜM STAD AYAKTA ALKIŞLADI

Abdullah Avcı'nın oyuna ilk müdahalesi 74'te geldi ve günün başarılı isimlerinden Atiba'nın yerine Oğuzhan Özyakup'u oyuna aldı. Beşiktaş taraftarları, Atiba'yı ayakta alkışladılar.

Oğuzhan Özyakup, oyuna girer girmez Emre Demir'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Kayserispor'un son oyuncu değişikliği ise 78. dakikada geldi. Yasir Subaşı yerine Artem Kravets oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ın ikinci değişikliği ise 80. dakikada N'Koudou yerine Lens şeklinde oldu.

Maçın son bölümünde iki takım da çok fazla pas hatası yaptı ancak zaman zaman gol fırsatları da geldi. 83. dakikada Lens, topla birlikte ceza sahası içine girdi. Lung'un müdahale ettiği top Diaby'nin önünde kaldı. Diaby vuruşunu yaptı ancak Kayserispor savunması topu çizgiden çıkardı. Bu golü kaçıran Diaby, 85. dakikada yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

SON DAKİKALARDA KARŞILIKLI 2 GOL

Kayserispor, 86. dakikada farkı 2'ye indirdi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Bernard Mensah'ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Emmanuel Adebayor, altıpas önünden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Loris Karius'un solundan ağlarla buluşturmayı başardı.

Maçın skorunu belirleyen golü 90. dakikada Burak Yılmaz attı. Golün asistini ise Oğuzhan Özyakup yaptı.

Beşiktaş, bu sonuçla birlikte 3 puana ulaştı.

(Sporx)