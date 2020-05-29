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aksam.com.tr
  • 29 Mayıs 2020 Cuma 09:24
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Beşiktaş, sözleşmesi bitecek olan 5 genç futbolcusuyla nikah tazeliyor

Beşiktaş, sözleşmesi bitecek olan 5 genç futbolcusuyla nikah tazeliyor

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Koronavirüs salgını öncesinde gençleştirme operasyonu için düğmeye basan Beşiktaş, altyapıdan yetişen genç futbolculara yatırım yapmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı yönetim, sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Ersin Destanoğlu, Kartal Yılmaz ve Kerem Kalafat'la nikah tazeleyecek.

Siyah-beyazlı yönetim sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan sol bek Rıdvan Yılmaz, stoper Erdoğan Kaya, kaleci Ersin Destanoğlu, orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz ve sağ bek Kerem Kalafat'la nikah tazeleyecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte 'gençlik devrimi' başlatacak olan Kartal, gençlerin bazılarını kadroda tutacak. Diğerlerini ise Fatih Aksoy örneğinde olduğu gibi Beşiktaş'a ileride daha fazla katkı sağlamaları için düzenli forma giyebilecekleri takımlara kiralayacak.

Sözleşmesi biten genç oyuncuları başka takımlara kaptırmamak için kolları sıvayan yönetim, altyapıdaki oyuncular ve aileleriyle temasa geçen menajerleri de yakından takip ediyor. Beşiktaş'ın geleceğini, menajerlerin eline bırakmamak için futbolcu aileleriyle yakından ilgilenen siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyet, sözleşmeleri uzatılacak isimlere forma da vererek, altyapıdaki diğer genç yeteneklere mesaj gönderecek.

Bu gelişmelerin yanı sıra Beşiktaş Yönetimi, diğer kulüplerin altyapılarında oynayan yetenekli isimleri de mercek altında tutmaya devam ediyor. Yönetimin planları arasında tıpkı Süleyman Seba dönemindeki gibi, başka altyapılar ile alt liglerden genç oyuncuların transfer edilmesinin bulunduğu aktarıldı.

(Skorer)

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