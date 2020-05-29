Beşiktaş, sözleşmesi bitecek olan 5 genç futbolcusuyla nikah tazeliyor

Siyah-beyazlı yönetim sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan sol bek Rıdvan Yılmaz, stoper Erdoğan Kaya, kaleci Ersin Destanoğlu, orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz ve sağ bek Kerem Kalafat'la nikah tazeleyecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte 'gençlik devrimi' başlatacak olan Kartal, gençlerin bazılarını kadroda tutacak. Diğerlerini ise Fatih Aksoy örneğinde olduğu gibi Beşiktaş'a ileride daha fazla katkı sağlamaları için düzenli forma giyebilecekleri takımlara kiralayacak.
Sözleşmesi biten genç oyuncuları başka takımlara kaptırmamak için kolları sıvayan yönetim, altyapıdaki oyuncular ve aileleriyle temasa geçen menajerleri de yakından takip ediyor. Beşiktaş'ın geleceğini, menajerlerin eline bırakmamak için futbolcu aileleriyle yakından ilgilenen siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyet, sözleşmeleri uzatılacak isimlere forma da vererek, altyapıdaki diğer genç yeteneklere mesaj gönderecek.
Bu gelişmelerin yanı sıra Beşiktaş Yönetimi, diğer kulüplerin altyapılarında oynayan yetenekli isimleri de mercek altında tutmaya devam ediyor. Yönetimin planları arasında tıpkı Süleyman Seba dönemindeki gibi, başka altyapılar ile alt liglerden genç oyuncuların transfer edilmesinin bulunduğu aktarıldı.
(Skorer)
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Trabzonspor'un 1983-84'teki şampiyonluğuna damga vuran Dobi Hasan AKŞAM'a konuştu: “Kaptan olunca takım içi dengeler değişti. İlişkiler bozuldu. Bu durum sahaya da yansıdı. Her şey kötü gitmeye başlayınca bir sezon sonra takımdan ayrıldım. Bugünkü aklım olsaydı, o pazubandı takmazdım.”
İlk ayrılık sezon sonu beklenmeden gerçekleşti. Mauricio Isla'nın aile yaşamındaki sıra dışı tutumundan rahatsız olan Sarı-Lacivertliler, flaş bir hamle yaptı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Şilili oyuncuyla 8 hafta kala yollar ayrıldı.
Beşiktaş, mart ayında İstanbul'a getirdiği Yunan 10 numara Petros Mantalos'un transferinden vazgeçti. AEK, başarılı futbolcu için Siyah-Beyazlılardan 3 milyon Euro'nun üstünde bir rakam talep edince transfer yattı.
Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Atletico Madrid forması giyen Santiago Arias'ın yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katılımının ardından yönetimde Brezilyalı hoca fikri gündeme geldi. Gündem yeniden Roberto Carlos.
İtalyan basını Fenerbahçe'nin koronavirüs salgınından dolayı oluşan mali krizi aşmak için Vedat Muriqi ve Altay Bayındır'ı satacağını iddia etti.