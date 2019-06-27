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Beşiktaş, söz aldığı Shinji Kagawa için Japonya'ya uçtu

Beşiktaş, söz aldığı Shinji Kagawa için Japonya'ya uçtu

Beşiktaş yöneticisi Hüseyin Yücel, Shinji Kagawa ve oyuncunun menajeriyle görüşmek için Japonya’ya gitti.

"İspanya'dan teklif alamadığım takdirde Beşiktaş'a geleceğim, bunun sözünü veriyorum" diyen Shinji Kagawa için yönetici Hüseyin Yücel Japonya'ya gitti. Yücel'in tecrübeli 10 numara ve temsilcileriyle görüşerek bu transferi noktalamaya çalışacağı öğrenildi. Hüseyin Yücel, Kagawa'nın devre arasında Beşiktaş'a kiralanmasında büyük rol oynamış ve futbolcunun ücretinin büyük bir kısmını kendi cebinden karşılamıştı.

(Sabah)

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