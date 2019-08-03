  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:55
  • |
  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:55

Beşiktaş, Southampton forması giyen Mohamed Elyounoussi'nin peşine düştü

Beşiktaş, Southampton forması giyen Mohamed Elyounoussi'nin peşine düştü

Paylaş

Sol kanat hattı için çalışmalar yürüten Beşiktaş'ın Southampton forması giyen Mohamed Elyounoussi'nin peşine düştüğü öğrenildi.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Beşiktaş; Douglas ve Boyd transferlerinin ardından kadrosuna en az 2 takviye yapmak için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda stoper hattı için; Manchester City’li Mangala ve Stoke City’li Martins İndi’yle görüşmelerini sürdüren Kara Kartal, sol kanat hattı için de düğmeye bastı.

Beşiktaş’ın, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’ın formasını giyen Norveçli kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi’nin peşine düştüğü öğrenildi.

Kulübe menacerler aracılığıyla önerilen yıldız oyuncu için çalışma başlatan Beşiktaş Yönetimi, oyuncu cephesinden maliyet raporu istedi.

Opsiyonlu kiralama

Ada kulübüne geçen sezon Basel’den 13 milyon Euro’ya (80 milyon TL) transfer edilen ve piyasa değeri 16 milyon Euro (yaklaşık 100 milyon TL) olan Elyounoussi, İngiliz ekibinde 19 karşılaşmada forma giymişti.

Kulübüyle 4 yıllık daha kontratı bulunan Norveçli oyuncunun, opsiyonlu kiralama formülüyle transfer edilmesinin düşünüldüğü öğrenildi.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Emmanuel Adebayor Instagram'dan sinyali verdi

title

Galatasaray'da orta sahaya son aday Bakayoko

title

Beşiktaş Shinji Kagawa'yı elden kaçırıyor

Roma´dan Fenerbahçelileri Heyecanlandıran Kolarov Paylaşımı!

SPOR GÜNDEMİ

İşte Galatasaray'ın son hedefi!
İşte Galatasaray'ın son hedefi!

İşte Galatasaray'ın son hedefi!

Fernando’nun yerine ön libero arayışlarını da sürdüren Galatasaray’ın, Chelsea’den Tiemoue Bakayoko’yu kiralamaya çalıştığı ileri sürüldü.

İkna edildi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
İkna edildi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

İkna edildi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe, 33 yaşındaki sol bek Kolarov için Roma kulübünü menajer Mirsad Türkcan aracılığı ile ikna etti. Kolarov'un 1-2 gün içinde İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor.

Çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması
Çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması

Çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması

A Millm Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

Fenerbahçe menajeriyle resmen temasa geçti
Fenerbahçe menajeriyle resmen temasa geçti

Fenerbahçe menajeriyle resmen temasa geçti

Boca’nın Cristian Pavon’u kiralamak istemesi üzerine menajeri Fenerbahçe ile temasa geçti... Arjantinli futbolcu da takımından ayrılmak istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Futbolcunun ücretini karşılamayı kabul eden Fenerbahçe kiralama bedelinde de anlaşma sağlanırsa 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kadrosuna katacak.

Galatasaray peşini bırakmıyor! Terim ısrarla istiyor
Galatasaray peşini bırakmıyor! Terim ısrarla istiyor

Galatasaray peşini bırakmıyor! Terim ısrarla istiyor

Galatasaray'ın Ever Banega aşkı bitmek bilmiyor.

Flaş sözler! 'Size şunun sözünü veriyorum...'
Flaş sözler! 'Size şunun sözünü veriyorum...'

Flaş sözler! 'Size şunun sözünü veriyorum...'

Beşiktaş’ın yeni hocası Abdullah Avcı, “Yeni sistemimizle sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Gençlerden çok memnunum. A takıma alt yapıdan oyuncu kazandıracağız” dedi.

Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber
Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber

Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber

Audi Cup’ta B.Münih ve Real Madrid maçlarında kalesinde 11 gol gören Fenerbahçe’de savunma S.O.S verirken, stoper mevki için uzun süredir gündemde olan Zanka ile (Mathias Jattah-Njie Jørgensen) anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.