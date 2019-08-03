Beşiktaş, Southampton forması giyen Mohamed Elyounoussi'nin peşine düştü

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Beşiktaş; Douglas ve Boyd transferlerinin ardından kadrosuna en az 2 takviye yapmak için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda stoper hattı için; Manchester City’li Mangala ve Stoke City’li Martins İndi’yle görüşmelerini sürdüren Kara Kartal, sol kanat hattı için de düğmeye bastı.
Beşiktaş’ın, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’ın formasını giyen Norveçli kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi’nin peşine düştüğü öğrenildi.
Kulübe menacerler aracılığıyla önerilen yıldız oyuncu için çalışma başlatan Beşiktaş Yönetimi, oyuncu cephesinden maliyet raporu istedi.
Opsiyonlu kiralama
Ada kulübüne geçen sezon Basel’den 13 milyon Euro’ya (80 milyon TL) transfer edilen ve piyasa değeri 16 milyon Euro (yaklaşık 100 milyon TL) olan Elyounoussi, İngiliz ekibinde 19 karşılaşmada forma giymişti.
Kulübüyle 4 yıllık daha kontratı bulunan Norveçli oyuncunun, opsiyonlu kiralama formülüyle transfer edilmesinin düşünüldüğü öğrenildi.
(Fanatik)
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