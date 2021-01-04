Beşiktaş son 4 maçını gol yemeden kazandı

Sezona kötü savunma performansıyla başlayan Beşiktaş, son haftalarda ise başarılı defansıyla dikkati çekti.
Siyah-beyazlı ekip, ligde gol yememe serisini de 4 maça çıkardı. Aytemiz Alanyaspor'un 2 golüne engel olamayan Beşiktaş, ardından oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı.
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar 5 Ocak Salı günü İstanbul'a dönecek.
Antalya maçında, Emre Kılınç'ın atılması sonrasında Galatasaraylı yöneticinin küfürleri, TFF yöneticisi İsmail Erdem'instadı terk etmesine yol açtı. Ali Düşmez ise, “Ben başkanvekiliyim. TFF'yi temsil ediyorum” diyerek karşılaşmanın sonunu bekledi.
Hes Kablo Kayserispor'da Teknik Direktör Samet Aybaba Beşiktaş mağlubiyetinin ardından istifa etti.
Son dakika haberi... TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, ligde üst üste 6. galibiyetini alan Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını da 35 puanla lider tamamladı.
Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kazandıkları için mutlu olduklarını ve önemli bir virajı döndüklerini söyledi.
Beşiktaş, Süper Lig'de son 4 maçında kalesinde gol görmeden kazandı.