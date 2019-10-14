Beşiktaş Sompo Sigorta'nın Avrupa macerası başlıyor
Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında yarın Yunanistan'ın PAOK takımına konuk olacak
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2019-2020 sezonu mücadelesine yarın yapacağı karşılaşmayla başlayacak.
Siyah-beyazlı takım D Grubu'ndaki ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'a konuk olacak. Selanik'te bulunan PAOK Sports Arena'daki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Beşiktaş Sompo Sigorta'nın grubunda ayrıca Neptunas Klaipeda (Litvanya), Happy Casa Brindisi (İtalya), Telekom Baskets (Almanya), Casademont Zaragoza (İspanya), JDA Dijon (Fransa), Falco Szombathely (Macaristan) takımları bulunuyor.
(AA)