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  3. Beşiktaş Sompo Sigorta'da Ivanovic'in yerine Burak Bıyıktay

Beşiktaş Sompo Sigorta'da Ivanovic'in yerine Burak Bıyıktay

Beşiktaş Sompo Sigorta'da Ivanovic'in yerine Burak Bıyıktay

Beşiktaş Sompo Sigorta'da Dusko Ivanovic ile yolların ayrılması yönündeki kararın ardından takımın başıan geçmesi beklenen isim ortaya çıktı.

Beşiktaş Sompo Sigorta'da başantrenör Dusko Ivanovic ile yollar ayrıldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin amatör branşlar için yaptığı olumsuz açıklamaların ardından bütçede iyice kısıtlamaya gitmesi beklenen Beşiktaş'ta yıllık 450 bin Euro alan İspanyol antrenör ödeme sıkıntısından dolayı kulübe ihtarname çekmişti.

Ivanovic'in yerine Burak Bıyıktay gündemde. Şube Direktörü olarak da Ahmet Kandemir düşünülüyor.

(Sabah)


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