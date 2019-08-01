Beşiktaş Sompo Sigorta, James Michael McAdoo'yu renklerine bağladı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun kariyeriyle ilgili bilgilerin yanı sıra şu ifadelere yer verildi:
"Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız, NBA patentli Birleşik Amerikalı uzun James Michael McAdoo ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2,06 metre boyunda ve 26 yaşında olan James Michael McAdoo son olarak İtalya'nın Fiat Torino takımında forma giydi."
McAdoo, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors ile Philadelphia 76ers; NBA Gelişim Ligi'nde ise Santa Cruz Warriors, Delaware 87ers ve Agua Caliente Clippers of Ontario takımlarında oynadı.
ABD'li basketbolcu, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında Golden State Warriors ile iki kez NBA şampiyonluğu yaşadı.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper takviyesi için girişimlerini sıklaştıran Sarı-Lacivertliler Mathias Zanka ve kulübü Huddersfield ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Emre Mor’u renklerine katan Galatasaray, dünyaca ünlü Kolombiyalı forvetin işini de bitirdi. 33 yaşındaki futbolcu, Fransız kulübüne, “Kalırsam 12 milyon euro ödeyeceksiniz. Bırakın gideyim” dedi ve sorun çözüldü.
F.Bahçe’nin de peşinde olduğu Mahmut Tekdemir için Beşiktaş’ın teklifi; Lens+bir miktar para. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk onay verirse, iki kulübün başkanı detayları görüşecek.
Lecce, Burak Yılmaz için bir kez daha Beşiktaş’ın kapısını çalacak. İtalyan ekibi, Siyah-Beyazlılara 2 milyon Euro bonservis teklif edecek.
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Beşiktaş’ın sol bek transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.