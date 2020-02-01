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aksam.com.tr
  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 21:14
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  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 21:14

Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta'yı mağlup etti

Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta'yı mağlup etti

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NG Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında oynanan derbide Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 74-68 yendi.

Siyah-beyazlı takım bu sonuçla ligde 9. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılı ekip ise 6. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, Webster ve Auguste ile bulduğu basketlerle 6. dakikaya 8-4 önde girdi. Pota altında Oğuz Savaş ile peş peşe bulduğu basketlerle üstünlüğü eline geçiren Beşiktaş Sompo Sigorta, Gotcher'in de verdiği katkıyla ilk periyodu 19-12 önde bitirdi.

İkinci periyoda 6-0'lık seriyle başlayan ev sahibi takım, 13. dakikada farkı 13 sayıya (25-12) çıkardı. Daha sonra yaptığı sert savunmayla oyunun kontrolünü eline geçiren Galatasaray Doğa Sigorta, Auguste, Poythress ve Ege Arar ile bulduğu basketlerle farkı hızla eritmeye başladı. Beşiktaş Sompo Sigorta, soyunma odasına 32-29 önde gitti.

İkinci yarının ilk bölümünde takımlar karşılıklı basketlerle skor üretirken, siyah-beyazlı takım 26. dakikada 44-40 üstünlüğünü sürdürdü. Can Korkmaz ve Harrison'un basketleriyle skoru lehine çeviren Galatasaray Doğa Sigorta, son çeyreğe 55-51 önde girdi.

Son periyoda iyi başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, İsmet Akpınar'ın skorer performansıyla 35. dakikada 64-61 öne geçti. İki takımın da yüksek tempoyla mücadele ettiği çekişmeli karşılaşmada siyah-beyazlı ekip son dakikaya 71-68 önde girdi. Galatasaray Doğa Sigorta son bölümde hücumlardan eli boş dönerken, Beşiktaş Sompo Sigorta müsabakadan 74-68 galip ayrıldı.

Öte yandan, alacaklarının ödenmemesinden dolayı Beşiktaş Kulübüne ihtarname gönderen ABD'li oyuncu Shaquielle McKissic, karşılaşmada forma giymedi.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Çağrı Hekimoğlu

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 9, İsmet Akpınar 19, Birkan Batuk 10, Samet Geyik 12, Burak Can Yıldızlı 1, Oğuz Savaş 14, Ömer Utku Al 4, Durisic 5

Galatasaray Doğa Sigorta: Can Korkmaz 5, Webster 11, Harrison 16, Auguste 14, Poythress 8, Ayberk Olmaz, Hasan Emir Gökalp, Göksenin Köksal 8, Ege Arar 6, Caner Erdeniz

1. Periyot: 19-12

Devre: 32-29

3. Periyot: 51-55

5 faulle çıkan: 39.59 Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta)

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