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  3. Beşiktaş Sompo Japan, Karadağlı uzun forvet Nemanja Djurisic'i transfer etti

Beşiktaş Sompo Japan, Karadağlı uzun forvet Nemanja Djurisic'i transfer etti

Beşiktaş Sompo Japan, Karadağlı uzun forvet Nemanja Djurisic'i transfer etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, uzun forvet olarak görev yapan Nemanja Djurisic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Karadağlı Nemanja Djurisic'in transferi duyuruldu. Açıklamada, 2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan'ın, Djurisic ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Uzun forvet olarak görev alan 27 yaşındaki basketbolcu, geride kalan sezonda Belçika ekibi Oostende'de forma giydi.

Nemanja Djurisic, 34 lig maçında; 10.3 sayı, 4.8 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde de Belçika ekibi ile 13 karşılaşmada sahaya çıkan Djurisic; 13.5 sayı, 4.9 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

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