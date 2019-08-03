Beşiktaş Shinji Kagawa'yı elden kaçırıyor

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Japon yıldız Kagawa'nın yeni takımı belli oluyor.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak top koşturan Shinji Kagawa'nın, İspanya La Liga ekibi Celta'ya yıllık 700 bin euro'ya imza atmaya karar verdiği belirtildi.

Kagawa konusunda sıfır bonservis bedeli için Dortmund'la görüşürken, oyuncu Celta'ya gidiyor. Geçen sezon Beşiktaş'tan yarım sezon için 1 milyon euro alan ve bu sezonda senelik 1.5 milyon euro önerilen, Kagawa, Celta'ya yıllık 700 bin euro'ya imza atmaya karar verdiği belirtildi.

(Fotomaç)