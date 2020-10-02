Beşiktaş, Serkan Kırıntılı'nın Konyaspor'dan ayrılmasını bekliyor

Fanatik

Tecrübeli bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Konyaspor ile yollarını ayırması beklenen Serkan Kırıntılı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kaleye tecrübeli bir ismi dahil etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi harekete geçti. Konyaspor ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Serkan Kırıntılı ile masaya oturulacak.



35 yaşındaki eldiven, Yeşil-Beyazlı ekip ile arasındaki sözleşme sorununu ortadan kaldırırsa Kara Kartal’a 1+1 yıllık imzayı atacak.