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aksam.com.tr
  • 02 Ekim 2020 Cuma 10:35
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Beşiktaş, Serkan Kırıntılı'nın Konyaspor'dan ayrılmasını bekliyor

Beşiktaş, Serkan Kırıntılı'nın Konyaspor'dan ayrılmasını bekliyor

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Tecrübeli bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Konyaspor ile yollarını ayırması beklenen Serkan Kırıntılı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kaleye tecrübeli bir ismi dahil etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi harekete geçti. Konyaspor ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Serkan Kırıntılı ile masaya oturulacak.

35 yaşındaki eldiven, Yeşil-Beyazlı ekip ile arasındaki sözleşme sorununu ortadan kaldırırsa Kara Kartal’a 1+1 yıllık imzayı atacak.

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