  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Beşiktaş, Sergen'in kardeşi Gürsoy Yalçın'ın önerdiği sağ bek Nathaniel Clyne ile temas kurdu
  • 22 Mart 2020 Pazar 10:20
  • |
  • 22 Mart 2020 Pazar 10:22

Beşiktaş, Sergen'in kardeşi Gürsoy Yalçın'ın önerdiği sağ bek Nathaniel Clyne ile temas kurdu

Beşiktaş, Sergen'in kardeşi Gürsoy Yalçın'ın önerdiği sağ bek Nathaniel Clyne ile temas kurdu

Paylaş

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın scout kardeşi Gürsoy Yalçın'ın önerisiyle Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ bek Nathaniel Clyne ile temas kurdu.

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Bir yandan önümüzdeki sezon kadrosunu gençleştirmeyi düşünen siyah-beyazlılar, diğer yandan da özellikle savunma bölgesini tecrübeli isimlerle güçlendirmek istiyor.

Gökhan Gönül'e destek olacak bir sağ bek transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın Liverpool'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nathaniel Clyne ile temas kurduğu bildirildi. 29 yaşında basacak olan Clyne'i Sergen Yalçın'a scout olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan kardeşi Gürsoy'un önerdiği öğrenildi.

Yönetimin bütçe konusunu çözmesi ve bu transferi gerçekleştirmesi durumunda, bu sezon takıma herhangi bir katkısı bulunmayan Douglas'a sezon sonunda ülkesine dönmesi için kolaylık sağlanacağı bildirildi.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

İsmail Kartal'dan transfer itirafı: 'Evet dersen bu gece hocayı yollarız'

title

Fatih Terim Galatasaray'ın yeni stoperini buldu: Dusan Stojinovic

title

Fellaini'de koronavirüs tespit edildi

Quaresma'dan 'evde kal' mesajı

SPOR GÜNDEMİ

Terim Cimbom'un yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu
Terim Cimbom'un yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu

Terim Cimbom'un yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılıların yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu. Tecrübeli teknik adam, 7-8 farklı maçını izlediği ve çok beğendiği genç savunmacı Dusan Stojinovic'i listesine aldı.

Fellaini'de koronavirüs tespit edildi
Fellaini'de koronavirüs tespit edildi

Fellaini'de koronavirüs tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolculara da darbe vurmaya devam ediyor... Futbol dünyasından koronavirüse yakalanan son isim Marouane Fellaini oldu...

Sosa Obi Mikel'e patladı!
Sosa Obi Mikel'e patladı!

Sosa Obi Mikel'e patladı!

Koronavirüs salgını nedeniyle Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel, Jose Sosa'yı sosyal medyada takipten çıkarmıştı. Nijeryalı yıldızın bu hareketinin nedeni belli oldu.

Fenerbahçe'nin genç yıldızına çifte kıskaç
Fenerbahçe'nin genç yıldızına çifte kıskaç

Fenerbahçe'nin genç yıldızına çifte kıskaç

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yıldız adayına hem Manchester United hem de Bayern Münih talip oldu.

Arda Turan'dan veryansın: Yapmayın bunu, bencil olmayın
Arda Turan'dan veryansın: Yapmayın bunu, bencil olmayın

Arda Turan'dan veryansın: Yapmayın bunu, bencil olmayın

Tecrübeli futbolcu Arda Turan, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sokağa çıkma yasağına takılan spor adamları
Sokağa çıkma yasağına takılan spor adamları

Sokağa çıkma yasağına takılan spor adamları

Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Şenol Güneş, Nihat Özdemir, Mustafa Denizli ve Aziz Yıldırım gibi isimler İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstüne uyguladığı sokağa çıkma sınırlamasına takıldı.

Sergen'in kardeşi, Liverpool'un sağ bekini Beşiktaş'a önerdi
Sergen'in kardeşi, Liverpool'un sağ bekini Beşiktaş'a önerdi

Sergen'in kardeşi, Liverpool'un sağ bekini Beşiktaş'a önerdi

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın scout kardeşi Gürsoy Yalçın'ın önerisiyle Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ bek Nathaniel Clyne ile temas kurdu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.