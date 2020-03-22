Beşiktaş, Sergen'in kardeşi Gürsoy Yalçın'ın önerdiği sağ bek Nathaniel Clyne ile temas kurdu

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Bir yandan önümüzdeki sezon kadrosunu gençleştirmeyi düşünen siyah-beyazlılar, diğer yandan da özellikle savunma bölgesini tecrübeli isimlerle güçlendirmek istiyor.
Gökhan Gönül'e destek olacak bir sağ bek transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın Liverpool'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nathaniel Clyne ile temas kurduğu bildirildi. 29 yaşında basacak olan Clyne'i Sergen Yalçın'a scout olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan kardeşi Gürsoy'un önerdiği öğrenildi.
Yönetimin bütçe konusunu çözmesi ve bu transferi gerçekleştirmesi durumunda, bu sezon takıma herhangi bir katkısı bulunmayan Douglas'a sezon sonunda ülkesine dönmesi için kolaylık sağlanacağı bildirildi.
(Sabah)
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Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın scout kardeşi Gürsoy Yalçın'ın önerisiyle Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ bek Nathaniel Clyne ile temas kurdu.