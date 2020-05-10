Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın onay vermesi halinde Eljero Elia'yı kadrosuna katacak

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim bir yandan liglerin devamı halinde kalan 8 maçı düşünürken diğer taraftan gelecek sezonun planlamasını yapıyor.
Özellikle bonservisi olmayan oyunculara yönelecek olan yönetim listenin en başına Başakşehirli Elia'yı aldı. Sezon sonunda serbest kalacak olan sol kanat oyuncusu için topun artık Sergen Yalçın'da olduğu öğrenildi. Yönetimin Hollandalı oyuncuyu transfer etmek istediği ancak son karar verilmeden önce Yalçın'ın görüşünün isteneceği öğrenildi.
Başakşehir forması giyen Eljero Elia, devre arasında Beşiktaş'tan teklif aldığını ancak transferin gerçekleşmediğini söylemişti.
Eli açıklamasında, "Ocak ayında, Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı beni aradı ve acil olarak transfer etmek istedi. Geçen yıl Başakşehir'de benim teknik direktörümdü. Beşiktaş yönetimi hemen menajerimle iletişime geçti. Böylesine bir transfer, oldukça değişik olabilirdi ancak olmadı" ifadelerini kullanmıştı.
Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Al-İttihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues, Sarı-Lacivertlilerden ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, “Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim” dedi.
Galatasaray'ın efsanelerinden Raşit Çetiner 14 yıllık hasretin nasıl bittiğini AKŞAM'a anlattı: 14 yıl şampiyon olamamış bir takımı finale getirmiş ama sakatlanmıştım. Eskişehir maçında çok farklı duygular yaşadım. O sakatlığı hâlâ çekiyorum. Ayağım bu sakatlıktan dolayı çok ağrıyor, bazen yürüyemiyorum. O ayağı ben o sene şampiyon olmak için verdim.
İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinden sonra Gölcükspor yöneticisi Ekrem Aktuğ görevinden istifa etmişti. Aktuğ, “İsmail 2 ay önce Trabzonspor'a söz vermişti. ‘Barcelona bile gelse sözümden dönmem' demişti” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması an meselesi olan Nenad Bjelica, sağ bek transferiyle birlikte geliyor. Hırvat teknik adam, Hajduk Split'te forma giyen Josip Juranovic'i Sarı-Lacivertlilere kazandırmak istiyor. 24 yaşındaki futbolcu, sağ bek haricinde merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilen Mbaye Diagne'yi gözden çıkardı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Terim'in gelecek sezon planlarının arasında yer almayan sorunlu forveti 5-6 milyon Euro'luk bir teklif gelse dahi satacak.
Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik heyete koronavirüs testi yapılmış ve bir futbolcu ile bir personelin testi pozitif çıkmıştı. Siyah-Beyazlılarda koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun Tyler Boyd olduğu iddia edildi.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ile anlaşan Galatasaray, başarılı futbolcuya 200 bin Euro imza parası ödeyecek.