Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın gözdesi Lucas Andersen'i 1 milyon Euro'ya kadrosuna katıyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, koronavirüs sebebiyle liglerin ertelenmesinin ardından gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Maliyeti düşük ancak beklentinin yüksek olduğu isimlere yönelen 47 yaşındaki teknik adam, bir süredir takip ettiği sol kanat Lucas Andersen için transfer onayı verdi. Siyah-Beyazlılar, piyasa değeri 1,5 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcuyu 1 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Son iki sezonda yapılan transfer hatalarından ağzı yanan ve bu nedenle maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ta transfer gündemi şekillenmeye başladı. 'Fiyat+performans' odaklı arayışlara başlayan siyah-beyazlı kulüpte ilk ön plana çıkan isim Danimarka'nın Aalborg takımında forma giyen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Lucas Andersen oldu. Kariyerine Hollanda'nın 'futbolcu fabrikası' kulübü Ajax'ta başlayan ve alt yapısını da bu takımın ekolünde alan Danimarkalı oyuncu Sergen Yalçın tarafından bir süredir takip ediliyordu. Koronavirüs nedeniyle 10 gündür evden çıkmayan Yalçın, WyScout sistemi üzerinden oyuncunun detaylı performans verilerini analiz etti ve transfere onay verdi.



DÜŞÜK MALİYET, BÜYÜK BEKLENTİ

Yeni sezon planlamasında yönetimden forvete ve kaleyi 'üst düzey oyuncu' talebinde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, diğer mevkilere ise 'düşük maliyet-büyük beklenti' perspektifinden bakıyor. Geçen sezon N'Koudou'ya verilen 4 milyon euro ve alınan karşılık siyah-beyazlı yönetimin canını yakmıştı. Lucas Andersen'de düşük maliyet nedeniyle hata riski azaltılmak isteniyor. Piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak görünen Andersen'in 1 milyon euro bonservisle transfer edilebileceği kaydedildi. Sezon başı 670 bin euro'ya Aalborga'a giden sol açık, Danimarka'da 22 maçta 9 gol atıp, 8 asist yaptı.

(Sabah)