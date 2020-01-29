Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi

Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz ve Mert Çetin için girişimlere başladı.

İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve...

Galatasaray'da kendisine 'Kulüp bul' denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi.