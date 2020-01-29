Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
ADNAN DALGAKIRAN’DAN TARAFTARLARA SERGEN YALÇIN ÇAĞRISI
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran: "Yarın 19:03'te tüm Beşiktaşlıları mabedimize bekliyoruz"
Yarın 19.03 de tüm Beşiktaşlıları mabedimize bekliyoruz.— Adnan Dalgakıran (@adnandalgakiran) January 29, 2020
Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getirdiğini TFF’ye bildirdi.
Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz ve Mert Çetin için girişimlere başladı.
Galatasaray’a transferi olaylı bir şekilde gerçekleşmeyen Arda Turan’ı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor istiyor.
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Galatasaray'da kendisine 'Kulüp bul' denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi.
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