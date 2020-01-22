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aksam.com.tr
  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 15:14
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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 15:33

Beşiktaş Serdar Dursun için Alman ekibine resmi teklifte bulundu

Beşiktaş Serdar Dursun için Alman ekibine resmi teklifte bulundu

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Beşiktaş, Darmstadt forması giyen Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Burak Yılmaz’a alternatif bir isim aramasına rağmen finansal açıdan büyük problemler yaşayan Beşiktaş’ın Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun için resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ SERDAR DURSUN'U İSTEDİ

Forvet hattında Burak Yılmaz haricinde Umut Nayır ve Güven Yalçın tercihleri olmasına rağmen bu oyunculardan tam olarak istediğini alamayan Abdullah Avcı’nın yönetiminden golcü transferi istediği öğrenilirken, Erdal Torunoğulları’nın listede bulunan oyuncularla temasa geçtiği belirtildi. İlk olarak Almanya 2.Lig’de oynayan ve Darmstadt formasıyla bu sezon 20 maçta 10 gol atan Serdar Dursun’u gündemine alan Beşiktaş’ın Alman yöneticilerle masaya oturduğu kaydedilirken, Başkan Rüdiger Fritsch’in Serdar için 2 milyon Euro istediği bildirildi.

Pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş’ın 1 milyon euro’ya işi bitirmek istediği anlaşıldı.

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