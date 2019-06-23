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Beşiktaş, Sao Paulo'da forma giyen Peres ile prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş, Sao Paulo'da forma giyen Peres ile prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş, Sao Paulo'da forma giyen sağ bek Bruno Peres ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş, aradığı sağ beki Brezilya’da buldu. Bonservisi Roma'da bulunan 29 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibi ile görüşmeler sürüyor.

29 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak Sao Poulo'da forma giyiyor. İtalyan ekibi, Brezilyalı futbolcu için 2 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Roma ile pazarlıklarına devam eden Beşiktaş yönetimi, Sao Poulo kulübünü de ikna etmek zorunda. Bruno Peres'in Brezilya ekibiyle Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, takımdan gönderilecek isimleri de belirlemeye çalışıyor. Takımı gençleştirmek isteyen yönetim, maaş ortalamasını da düşürmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Lens, Medel, Quaresma ve Roco'ya gelecek teklifler bekleniyor.

4 futbolcunun takımdan ayrılması halinde yerlerine daha genç ve maaşı düşük oyuncular transfer edilecek.

(TRT Spor)

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