Beşiktaş Sambacı 10 numarayı bedavaya kapıyor

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh'ın Brezilyalı 10 numarası Carlos Eduardo, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki yıldızın, Kara Kartal'ın transfer listesine eklendiği öğrenildi.

Yeni sezon öncesinde takımda köklü bir değişime gitmeye hazırlanan Siyah-Beyazlılar, bir yandan yollarını ayıracağı isimleri belirlerken diğer yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarda bulunuyor...

Bu doğrultuda hem kendi belirlediği hem de menacerlerin önerdiği isimler üzerinden girişimler yapan Kara Kartal’ın son olarak yeni bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. Beşiktaş’ın, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh’ın Brezilyalı 10 numarası Carlos Eduardo’yu hedefleri arasına eklediği bildirildi. 2015 yılında Porto’dan 2 milyon Euro karşılığında Arap ekibine transfer olan 30 yaşındaki futbolcunun, menacerler aracılığıyla Kartal’a önerildiği kaydedildi.

Bitirici bir hücumcu...

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Avrupa’ya geri dönüş hazırlıkları içerisinde bulunan Sambacı’nın, bedelsiz transfer olmasını göz önünde bulunduran yönetimin, bu ismi hedefleri arasına eklediği kaydedildi. Al Hilal formasıyla geride kalan 6 sezonda 143 maça çıkıp 69 gollük performans ortaya koyan Carlos Eduardo, bu sezon da 19 kez görev yaptığı takımında rakip fileleri 11 kez sarsmıştı. 10 numara bölgesine ek olarak sol açıkta da forma giyebilen tecrübeli oyuncu, özellikle bitiricilik anlamında ön plana çıkıyor.

(Fanatik)