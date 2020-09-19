Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler...

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmada Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs tesi pozitif çıktığı için geçen hafta olduğu gibi bu hafta da takımının başında sahada olamayacak.
Sezonun ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'u yenerken Antalyaspor ise Gençlerbirliği'ni evinde mağlup etmişti.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta Oğuzhan ve N'Koudou'nun sakatlıkları bulunuyor. İki oyuncunun da kadroda olması beklenmiyor.
Antalyaspor'da Serdar Gürler ve Drole maç kadrosunda olmayacak.
MUHTEMEL 11’LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Boyd, Dorukhan, Mensah, Hasic, Larin
Alanyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Nazım Sangare, Hakan Özmert, Fredy, Bünyamin Balcı, Amilton, Doğukan Sinik, Jahovic
Galatasaray'da daha önce kiralanması gündeme gelen Idrissa Doumbia'nın kulübü Sporting Lizbon ile yaşadığı maaş krizi sonrası Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmanın planlarını yapmaya başladı.
Galatasaray'ın Porto'ya 6,5 milyon euro karşılığında sattığı Alex Telles, İngiliz devi Manchester United ile 5 yıllık sözleşme imzalıyor. Kırmızı Şeytanlar, transfer için Porto'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray bu transferin gerçekleşmesi halinde Porto'nun bonservis kârından %10 pay alacak.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mbwana Samatta, kulübü Aston Villa yol ayrımında.
Nazım Sangare transferini bitiremeyen Beşiktaş, Newcastle United'ın ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı. Kara Kartal, İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.
İtalyan devi Roma'nın, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için 13 milyon euro teklif ettiği, Sarı-Kırmızılıların ise 15 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.
İtalyan basını, Udines'de top koşturan Stefano Okaka'nın, sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istediğini fakat aynı isteğin Fenerbahçe cephesinde oluşmadığını yazdı.