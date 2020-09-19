Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in ilk haftasını 3 puanla kapatan Beşiktaş ve Antalyaspor, ikinci hafta mücadelesinde Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmada Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs tesi pozitif çıktığı için geçen hafta olduğu gibi bu hafta da takımının başında sahada olamayacak.

Sezonun ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'u yenerken Antalyaspor ise Gençlerbirliği'ni evinde mağlup etmişti.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Oğuzhan ve N'Koudou'nun sakatlıkları bulunuyor. İki oyuncunun da kadroda olması beklenmiyor.

Antalyaspor'da Serdar Gürler ve Drole maç kadrosunda olmayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Boyd, Dorukhan, Mensah, Hasic, Larin