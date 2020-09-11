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  • Beşiktaş, sağlık raporları olumlu çıkması halinde Vincent Aboubakar'a imza attıracak
  • 11 Eylül 2020 Cuma 09:26
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Beşiktaş, sağlık raporları olumlu çıkması halinde Vincent Aboubakar'a imza attıracak

Beşiktaş, sağlık raporları olumlu çıkması halinde Vincent Aboubakar'a imza attıracak

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Sabah

Beşiktaş daha önce prensip anlaşmasına vardığı eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı detaylı bir sağlık testine sokacak. Raporların olumlu olması halinde tecrübeli forvetle sözleşme imzalanacak. Bu arada Porto'da 3 milyon euro kazanan Aboubakar, Beşiktaş'ın 750 bin euroluk teklifini kabul etti.

Forvet transferinde Beşiktaş'ta öne çıkan isim Vincent Aboubakar. 28 yaşındaki Kamerunlu oyuncunun sakatlık raporlarını isteyen siyah-beyazlılar, bir sonraki adımda tecrübeli golcüyü testlere sokmayı planlıyor.

Almanya veya İsviçre'de testler yaptırmayı düşünen yönetim, gelen raporların olumlu olması halinde, prensip anlaşmasına varılan yıldız futbolcuya imza attırmak istiyor.

750 BİN EURO

Porto'da 3 milyon Euro kazanan Kamerunlu forvet, 1.5 milyon Euro'ya imza atabileceğini belirtirken siyah-beyazlılar 750 bin Euro önerdi. Suudi Arabistan'tan ciddi maaş teklifi alan Aboubakar, 750 bin Euro'yu kabul etti. Yapılan pazarlıklarda ekstra 750 bin Euro başarı performansı üzerinden anlaşma sağlandı.

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3 milyon alırken 750 bin euroyu kabul etti

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Beşiktaş daha önce prensip anlaşmasına vardığı eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı detaylı bir sağlık testine sokacak. Raporların olumlu olması halinde tecrübeli forvetle sözleşme imzalanacak. Bu arada Porto'da 3 milyon euro kazanan Aboubakar, Beşiktaş'ın 750 bin euroluk teklifini kabul etti.

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