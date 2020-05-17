Beşiktaş sağ bekini Portekiz'de buldu

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sözleşmesi biten oyunculara yönelmeye devam ederken gündeme gelen son isim Tondela'dan Fahd Moufi oldu.
Portekiz Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkat çeken Faslı sağ bek, Al Araby'nin haberine göre, "Menajerim Porto ve Benfica'nın yanı sıra Olympiacos'un da benle ilgilendiğini belirtti. Corona virüs salgın süreci geçtikten sonra ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Lions de l'Atlas'a göre ise Portekiz devlerinin yarıştığı 24 yaşındaki oyuncu için Betis, Alaves ve Beşiktaş'ın da devrede olduğu belirtildi.
Lyon altyapısında yetişen Faslı oyuncu, bu sezon Tondela formasıyla 23 maçta forma giydi.
(Fanatik)
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