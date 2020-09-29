Beşiktaş rotayı Bartosz Bereszynski'ye çevirdi

Transfer çalışmalarını yürüten ve sağ bek arayışı içinde olan Beşiktaş, Sampdoria forması giyen Bartosz Bereszynski’yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. 28 yaşındaki Polonyalı oyuncuyu transfer etmek için temaslara başlayan siyah-beyazlılar, oyuncuyu ikna etse de Sampdoria’nın istediği bonservis nedeniyle geri adım attı. İtalyan ekibi bu oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, Beşiktaş oyuncuyu kiralamak için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Kara Kartal, İttifak Holding Konyaspor deplasmanındaki hezimetin nedenlerini sorguluyor: 1-Golcü transferindeki yanlış politika. 2- Kanat forvet yetersizliği. 3- Yüksek maaşlar nedeniyle tartışma konusu olan ve küstürülen yıldızlar. 4- Trabzonspor galibiyetiyle örtbas edilen eksiklikler. 5- Teknik yönetimdeki problemler...
Haftalardır Ze Luis için Porto'nun kapısını aşındıran Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un ‘Forvetten önce kanat istiyorum' sözleri üzerinde golcü futbolcuda geri adım attı.
Kısa bir süre önce Fenerbahçe antrenmanında görülen ve daha sonra futbolu bırakan Selçuk Şahin'in sarı-lacivertli takımada Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağı ortaya çıktı.
Trabzonspor'un yeni golcüsü Benik Afobe, Yeni Malatya maçında attığı 2 golle İngiliz basınına konu oldu.
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Sampdoria forması giyen Bartosz Bereszynski'yi gündemine aldı. Ancak İtalyan ekibi 5 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.
Beşiktaş'ın 21 yaşındaki stoperi Alpay Çelebi'ye, Alanyaspor talip oldu ancak genç futbolcunun ayrılığına Başkan Ahmet Nur Çebi izin vermedi.