Beşiktaş Roco'yu yolladığına pişman oldu

Kara Kartal'da stoper hattında yer alan Domagoj Vida, Welinton ve Montero'nun performansları eleştirilirken, sezon başında bedelsiz bir şekilde gönderilen Enzo Roco şov yapıyor.

Karagümrük forması giyen Şilili stoper hem savunmada takımına oldukça güven veriyor hem de skora katkısıyla dikkat çekiyor.

Vida, Welinton ve Montero üçlüsü görev yaptıkları toplam 19 maçta bir kez dahi skora etki edemezken, Roco 8 karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.