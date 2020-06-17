Beşiktaş, Robin Olsen için Roma ile prensip anlaşmasına vardı

Loris Karius’la yolların ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına devam Beşiktaş, İsveçli eldiven Robin Olsen’le prensip anlaşmasına vardı.
KİRALAMA BEDELİ YOK
Gelecek sezon kalede sorun yaşamak istemeyen ve kalitesini ispat etmiş bir futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen Erdal Torunoğulları’nın Roma’yla masaya oturduğu kaydedilirken, tecrübeli yöneticinin Robin Olsen konusunda Serie A deviyle el sıkıştığı bildirildi. Anlaşmaya göre Roma’ya kiralama bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, 30 yaşındaki file bekçisine yıllık 1,5 milyon euro vermeyi taahhüt ederken, oyuncunun düşünmek için biraz süre istediği ifade edildi.
CENGİZ ÜNDER'E 'AĞABEYLİK' YAPMIŞTI
Bu sezon Cagliari’de 18 maça çıkan Olsen’in önünde Sporting Lizbon tercihinin de olduğu belirtilirken, FIFA Menajeri Hasan Çetinkaya’nın oyuncusunu Beşiktaş gitmesi için ikna turlarına çıktığı anlaşıldı. Roma’ya transfer olduğunda dil ve uyum sorunu yaşayan Cengiz Ünder’le yakından ilgilenen Robin Olsen, genç yıldıza ‘ağabeylik’ yapmıştı.
(Haber365)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek adını finale yazdıran Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Dev maçın 35. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi. Nijeryalı sol kanat oyuncusunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor maçında yedek kulübesinde kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'nun hakem Cüneyt Çakır'a ne dediği ortaya çıktı.
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenip adını finale yazdırdığı maçta Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu arasında yaşanan tartışma geceye damga vurmuştu. Norveçli golcü ülkesinin basınına yaptığı açıklamada “Konuşarak kavga çıkartmaya çalıştı. Beni biraz rahatsız etti. Ben de ondan susmasını istedim” ifadesini kullandı. Sörloth'un babası Goran ise Belözoğlu hakkında “Emre Belözoğlu, büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin en çok nefret edilen kişisi. Susmasını bilmiyor” dedi.
Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Robin Olsen'in kiralanması konusunda Roma ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş, bu transfer için başkent ekibine ücret ödemeyecek. 1,5 milyon Euro'luk teklifi düşünmek için Kartal'dan süre isteyen Olsen, ‘evet' dediği takdirde imzalar atılacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, dün akşamki Trabzonspor maçının devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırıp talimat vermesi dikkatlerden kaçmadı. Demirel bu talimatları telefonla kulübedeki teknik heyete iletti.
Galatasaray'ın iyi bir teklif gelmesi halinde satmak istediği Younes Belhanda'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Faslı futbolcu, Al Ahli'nin yaptığı yıllık 7 milyon dolarlık maaş teklifini kabul etti. Suudi ekibi, Galatasaray'a da 4 milyon Euro teklif ederken Cimbom pazarlık kapısını 5 milyon Euro'dan açtı.