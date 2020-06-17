Beşiktaş, Robin Olsen için Roma ile prensip anlaşmasına vardı

Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Robin Olsen'in kiralanması konusunda Roma ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş, bu transfer için başkent ekibine ücret ödemeyecek. 1,5 milyon Euro'luk teklifi düşünmek için Kartal'dan süre isteyen Olsen, ‘evet' dediği takdirde imzalar atılacak.

Loris Karius’la yolların ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına devam Beşiktaş, İsveçli eldiven Robin Olsen’le prensip anlaşmasına vardı.



KİRALAMA BEDELİ YOK

Gelecek sezon kalede sorun yaşamak istemeyen ve kalitesini ispat etmiş bir futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen Erdal Torunoğulları’nın Roma’yla masaya oturduğu kaydedilirken, tecrübeli yöneticinin Robin Olsen konusunda Serie A deviyle el sıkıştığı bildirildi. Anlaşmaya göre Roma’ya kiralama bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, 30 yaşındaki file bekçisine yıllık 1,5 milyon euro vermeyi taahhüt ederken, oyuncunun düşünmek için biraz süre istediği ifade edildi.

CENGİZ ÜNDER'E 'AĞABEYLİK' YAPMIŞTI

Bu sezon Cagliari’de 18 maça çıkan Olsen’in önünde Sporting Lizbon tercihinin de olduğu belirtilirken, FIFA Menajeri Hasan Çetinkaya’nın oyuncusunu Beşiktaş gitmesi için ikna turlarına çıktığı anlaşıldı. Roma’ya transfer olduğunda dil ve uyum sorunu yaşayan Cengiz Ünder’le yakından ilgilenen Robin Olsen, genç yıldıza ‘ağabeylik’ yapmıştı.

(Haber365)