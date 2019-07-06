Beşiktaş, Riza Durmisi'yi gündemine aldı

Beşiktaş'ta dış transfer görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. İlk olarak savunmasını güçlendirmek isteyen siyahbeyazlılar, Brezilyalı savunmacı Adriano ile yolların ayrılmasının ardından sol bek arayışlarını sürdürüyor. Gündeme gelen son ismin Riza Durmisi olduğu öğrenildi.

Siyah- beyazlıların 25 yaşındaki Danimarkalı oyuncu için Lazio ile temasa geçtiği ifade edildi. Beşiktaş, 2023'e kadar sözleşmesi olan oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Lazio'da fazla şans bulamayan genç sol bekin ayrılmayı sıcak baktığı kaydedildi.

İKİLİ MÜCADELELERDE ÇOK SAĞLAM

Beşiktaş'ın kanca attığı Rıza Durmisi geçen sezon ligde sadece 326 dakika şans bulabildi. 10 maçta 1 asist yaptı, 4 sarı kart gördü. 1.68 boyundaki futbolcu çok iyi bir pasör. Pas oyununu seven teknik direktör Abdullah Avcı'nın tarzına uygun.

Kısa paslarla takımı öne çıkarıyor. Boyu kısa olduğu için ikili mücadelelerde yere sağlam basıyor. Çevik bir oyuncu ve bire birde geçilmesi çok zor. Dezavantajı ise zaman zaman pozisyon hatası yapması. Bugüne kadar 180 lig maçında forma giyen Danimarkalı yıldız, bu periyotta 10 gol atarken, 19 da asist yaptı ve toplamda 29 gole direkt katkıda bulundu.

(Takvim)