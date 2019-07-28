Beşiktaş, Riza Durmisi için Lazio ile pazarlıklara başladı

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye göre transferde daha durgun bir görüntü çizen Beşiktaş, harekete geçti. Dün Douglas’ı kadrosuna katarak, sağ bek sorununu çözen Siyah-Beyazlılar şimdi de takıma sol bek kazandırma için çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kartal’ın hedefindeki isim ise; Lazio’nun Danimarkalı yıldızı Riza Durmisi… Arnavut asıllı oyuncu için tüm imkanlar zorlanacak. 2018 yaz transfer döneminde Real Betis’ten kadroya katılan Durmisi’yi Lazio yeni sezonda kadroda düşünmüyor.
(Güneş)
Kayseri Başkanı Erol Bedir, “3 Ağustos’a kadar Deniz’le ilgili gündem olabilir. Ancak bu tarihten sonra onu vermeyiz” dedi ama Cim-Bom, oyuncuyu bitirdi.
Sağ taraf Boyd ve Douglas ile güçlendirildi, sol tarafa da Paderborn’dan Jamilu Collins geliyor. Alman basını, Beşiktaş’ın ısrarlı olduğunu ve Padernborn’un bu ayrılıkla zora gireceğini yazdı!..
Galatasaray, Falcao transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda B Planını devreye sokacak.
Fenerbahçe transferde bir kez daha atağa kalkıyor. Dün Damien Comolli ile Ersun Yanal Samandıra’da bir araya geldi. İkili, transfer edilecek isimleri masaya yatırdı.
Milli futbolcu Zeki Çelik’i kadrosunda barındıran Fransız Kulübü Lille, Yusuf Yazıcı sevdasından vazgeçmiyor.
Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş veren Lecce, bu transferden olumlu cevap alamayınca Khouma Babacar'ı gündemine aldı.
Fikret Orman, Abdullah Avcı’nın her ne kadar Enzo Roco’dan memnun olduğunu söylese de tecrübeli teknik adam stoper transferini ‘olmazsa olmaz’ olarak görüyor.