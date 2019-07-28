Beşiktaş, Riza Durmisi için Lazio ile pazarlıklara başladı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray bir transferi daha bitirdi Galatasaray bir transferi daha bitirdi Kayseri Başkanı Erol Bedir, “3 Ağustos’a kadar Deniz’le ilgili gündem olabilir. Ancak bu tarihten sonra onu vermeyiz” dedi ama Cim-Bom, oyuncuyu bitirdi.

Anlaşma tamam! Fişek gibi sok bek Anlaşma tamam! Fişek gibi sok bek Sağ taraf Boyd ve Douglas ile güçlendirildi, sol tarafa da Paderborn’dan Jamilu Collins geliyor. Alman basını, Beşiktaş’ın ısrarlı olduğunu ve Padernborn’un bu ayrılıkla zora gireceğini yazdı!..

Samatta'da işlem tamam Samatta'da işlem tamam Galatasaray, Falcao transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda B Planını devreye sokacak.

Dev zirveden 4 yıldız çıktı! Harekat başlıyor Dev zirveden 4 yıldız çıktı! Harekat başlıyor Fenerbahçe transferde bir kez daha atağa kalkıyor. Dün Damien Comolli ile Ersun Yanal Samandıra’da bir araya geldi. İkili, transfer edilecek isimleri masaya yatırdı.

İnanılmaz teklifle geliyorlar! Bu kez gidici İnanılmaz teklifle geliyorlar! Bu kez gidici Milli futbolcu Zeki Çelik’i kadrosunda barındıran Fransız Kulübü Lille, Yusuf Yazıcı sevdasından vazgeçmiyor.

Burak Yılmaz'da sıcak gelişme! Lecce... Burak Yılmaz'da sıcak gelişme! Lecce... Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş veren Lecce, bu transferden olumlu cevap alamayınca Khouma Babacar'ı gündemine aldı.