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aksam.com.tr
  • 28 Temmuz 2019 Pazar 09:23
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  • 28 Temmuz 2019 Pazar 09:23

Beşiktaş, Riza Durmisi için Lazio ile pazarlıklara başladı

Beşiktaş, Riza Durmisi için Lazio ile pazarlıklara başladı

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Sağ bek sorununu Douglas ile çözen Beşiktaş, şimdi de takıma kaliteli bir sol bek kazandırmak için harekete geçti. Kartal, uzun süredir radarında olan Durmisi için Lazio ile pazarlıklara başladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye göre transferde daha durgun bir görüntü çizen Beşiktaş, harekete geçti. Dün Douglas’ı kadrosuna katarak, sağ bek sorununu çözen Siyah-Beyazlılar şimdi de takıma sol bek kazandırma için çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kartal’ın hedefindeki isim ise; Lazio’nun Danimarkalı yıldızı Riza Durmisi… Arnavut asıllı oyuncu için tüm imkanlar zorlanacak. 2018 yaz transfer döneminde Real Betis’ten kadroya katılan Durmisi’yi Lazio yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

(Güneş)

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