Beşiktaş, Rio Ave maçına hazır

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yardımcı antrenör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, 15 dakikası basın mensuplarına açık olan bölümde ısınma ve pas çalışması yaptı.
Antrenmana ağrıları olan Atiba Hutchinson, evrak işlemleri henüz tamamlanmayan Josef de Souza katılmadı. Takımla çalışmalara başlayan ama henüz hazır durumda olmayan Georges-Kevin N'Koudou da idmanda yer almadı.
Beşiktaş uzun süredir aradığı golcü için Aboubakar'da karar kıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son günlerde Merkez Hakem Kurulu'yla (MHK) ilgili gündeme gelen iddialara cevap verdi.
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Hatay'a puan veren takımını teselli ederken, "Başınızı kaldırın. Kazanıp, kaybedeceğiz ama vazgeçmeyeceğiz" dedi.
Urugaylı starın, Sarı-Lacivertliler'den talep ettiği ücret dudak uçuklattı. 33 yaşındaki Uruguaylı yıldız, Fener'e 3 milyon euro imza parası, yıllık 3.5 milyon euro net ücretten 4 senelik sözleşme şartı koydu. 4 yıllık maliyeti bonuslar hariç 17 milyon euroyu (153 milyon TL) bulunca görüşmeler başlamadan bitti.
Trabzonspor, Premier Lig ekibi Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı. Malili hücum oyuncusu bordo mavili ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Türk futbolunda artık beyaz sayfanın açmanın zamanı geldiğini söyledi. Albayrak ayrıca birçok futbolcu için teklif aldıklarını da ifade etti.