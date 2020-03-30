Beşiktaş rahat nefes almak için FIFA'dan gelecek haberi bekliyor

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birkaç ülke hariç tüm dünyada futbol durma noktasına gelirken kulüplerin gözü FIFA'nın Çarşamba ya da Perşembe günü yapacağı açıklamaya çevrildi.
Son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntı, liglerin ertelenmesiyle birlikte had safhaya ulaşan Beşiktaş da çıkacak kararı bekliyor. Profesyonel Futbolcu Dernekleri Uluslararası Federasyonu ile FIFA arasındaki yürütülen görüşmelerde futbolcu maaşlarında ciddi indirim masaya yatırıldı.
SÜRECİ CENK SÜMER TAKİP EDİYOR
Beşiktaş adına süreci takip eden isim ise Sportif A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Cenk Sümer. Yıllık 53 milyon Euro maaş yükü olan siyah-beyazlıların ücretlerde indirim beklentisi %30 ila 50 arasında.
Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, kesintinin bekledikleri oranda çıkması halinde rahat bir nefes alacaklarını düşünüyor. Beşiktaş'ta maaşı en yüksek 5 isim şöyle:
Vida (3 milyon Euro), Burak (2.5 milyon Euro), Lens (2.3 milyon Euro), Ljajic (2.2 milyon Euro), Ruiz (1.8 milyon Euro).
(Sabah)
Süper Lig'in 4 büyükleri 4 ayda yapacaği ödemelerle terleyecek... Mart, nisan, mayıs ve haziranda G.Saray 24 milyon, F.Bahçe 20 milyon, Beşiktaş 16 milyon ve Trabzon ise 6,8 milyon euro civarında maaş ödemesi yapacak. Gelirleri yok olan 4 büyükler futbolcularıyla indirim konusunda masaya oturmayı planlıyor.
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Türkiye'deki futbol tutkusunu anlattı: “Türkiye'de futbolla ilgili başka bir delilik seviyesi yaşanıyor. Onları seviyorum çünkü deliler! Bir Beşiktaş maçında bana bıçak attılar. Bozuk para yağmurlarını da unutamam.”
Galatasaraylı Selçuk, Şener ve Ahmet, koronavirüs salgını sebebiyle Sancaktepe'de bulunan bir hastaneye malzeme, izolasyon ve yatak yardımında bulundu.
Fenerbahçe, Vedat Muriç'in bonservisini 20 milyon Euro olarak belirledi. Kosovalı'nın satılma ihtimaline karşılık yerini doldurmak için de hazırlıklar başladı
Ertelenen Süper Lig'in lideri Trabzonspor için dış basından bir transfer iddiası daha geldi.
Korona virüs sebebiyle TFF'den ve taraftardan gelen gelirden de olan Siyah-Beyazlılar'ın imdadına, futbolcular yetişti! Burak, Gökhan ve Atiba'nın takım arkadaşlarıyla da konuşup; Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki alacaklarından vazgeçerek personel ödemelerinin önünü açtığı ortaya çıktı.
Kariyerinin en iyi dönemini Trabzonspor'da geçiren Alexander Sörloth, Avrupa devlerini peşine taktı. Transferin gözdelerinden biri olan Norveçli yıldızı, sezon sonunda çok zorlu bir karar süreci bekliyor.