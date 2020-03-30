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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 08:50
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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 08:50

Beşiktaş rahat nefes almak için FIFA'dan gelecek haberi bekliyor

Beşiktaş rahat nefes almak için FIFA'dan gelecek haberi bekliyor

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Koronavirüsü salgını ile ekonomik açıdan iyice zor duruma düşen Beşiktaş, kritik karara odaklandı. Yıllık bütçesinden oyunculara yapılacak ödemelere 53 milyon Euro ayırmak zorunda olan siyah-beyazlıların FIFA'dan indirim beklentisi %30 ila 50 arasında. Yönetim, rakamların bu seviyede seyretmesi halinde rahat bir nefes alacak

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birkaç ülke hariç tüm dünyada futbol durma noktasına gelirken kulüplerin gözü FIFA'nın Çarşamba ya da Perşembe günü yapacağı açıklamaya çevrildi.

Son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntı, liglerin ertelenmesiyle birlikte had safhaya ulaşan Beşiktaş da çıkacak kararı bekliyor. Profesyonel Futbolcu Dernekleri Uluslararası Federasyonu ile FIFA arasındaki yürütülen görüşmelerde futbolcu maaşlarında ciddi indirim masaya yatırıldı.

SÜRECİ CENK SÜMER TAKİP EDİYOR

Beşiktaş adına süreci takip eden isim ise Sportif A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Cenk Sümer. Yıllık 53 milyon Euro maaş yükü olan siyah-beyazlıların ücretlerde indirim beklentisi %30 ila 50 arasında.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, kesintinin bekledikleri oranda çıkması halinde rahat bir nefes alacaklarını düşünüyor. Beşiktaş'ta maaşı en yüksek 5 isim şöyle:

Vida (3 milyon Euro), Burak (2.5 milyon Euro), Lens (2.3 milyon Euro), Ljajic (2.2 milyon Euro), Ruiz (1.8 milyon Euro).

(Sabah)

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