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aksam.com.tr
  • 04 Ekim 2020 Pazar 21:16
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Beşiktaş, Rachid Ghezzal'la anlaştı

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'la anlaştı

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DHA

Beşiktaş, Leicester City forması giyen sağ kanat Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Beşiktaş transferin bitmesine bir günden az kala bir transferi daha bitirmek üzere.

Siyah beyazlılar, Leicester City'de oynayan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için kulüp ve oyuncuyla görüşmelere başladı.

Rachid Ghezzal'ın da transfer edilmesi halinde 18 yabancı futbolcusu olacak olan Beşiktaş, son gün Mirin, Douglas ve Lens ile birlikte bir oyuncuyu daha göndermeye çalışacak. Aksi halde 4 oyuncunun sözleşmesi dondurulacak.

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