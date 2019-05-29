Beşiktaş, PSG forması giyen Choupo-Moting'in transferi için Fransa'ya çıkarma yapacak

Beşiktaş'ta gözler bir yandan yeni teknik direktörün kim olacağını çevrilirken, diğer yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Transfer döneminin yaklaşması ile birlikte görüşmelerini sıklaştıran Beşiktaş, skor yükünü çekebilecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Fransa basınından RMC'nin haberine göre; Beşiktaş, PSG'de forma giyen ve bu yaz takımdan ayrılması gündemde olan Eric Maxim Choupo-Moting ile yakından ilgileniyor. Haberde Beşiktaş'ın geçtiğimiz kış mevsiminden beri 30 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

ANLAŞMASI SÜRÜYOR

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, ofansif hattını güçlendirmek için Moting'i gündemine aldı. Babel'i Fulham'a gönderdikten sonra hücum gücü azalan Kartal'da Burak Yılmaz dışında işleyen bir parça yok. Siyah-beyazlı yöneticiler, Choupo-Moting'in tüm şartlarını araştırıyor. Böylece net ve Moting'in reddedemeyeceği bir teklif sunulacak.

Choupo-Moting'in PSG ile 1 yıl daha kontratı var. Transfermarkt verilerine göre bonservis bedeli 6 milyon euro olarak gözükse de Fransız kulübü düşük bir bedelle 30 yaşındaki oyuncuyu gönderebilir.

BRİAN RODRİGUEZ'E YAKIN TAKİP

Beşiktaş yönetimi, genç oyuncuları takibini sürdürüyor. Birkaç gün önce San Lorenzo'nun sol stoperi Marcos Senesi'yi Beşiktaş'ın istediği iddia edildikten sonra bu kez de siyah beyazlıların Polonya'da devam eden U-20 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın sol kanat oyuncusu Brian Rodriguez'i izlemeye aldıkları belirtildi. Penarol takımında forma giyen 19 yaşındaki yıldız adayı için Beşiktaş'ın teklif yapacağı iddia edildi.

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