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aksam.com.tr
  • 29 Mayıs 2020 Cuma 09:56
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Beşiktaş, Petros Mantalos'un transferinden vazgeçti

Beşiktaş, Petros Mantalos'un transferinden vazgeçti

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Beşiktaş, mart ayında İstanbul'a getirdiği Yunan 10 numara Petros Mantalos'un transferinden vazgeçti. AEK, başarılı futbolcu için Siyah-Beyazlılardan 3 milyon Euro'nun üstünde bir rakam talep edince transfer yattı.

Beşiktaş, mart ayında İstanbul'a getirdiği Petros Mantalos'ta maliyet engeline takıldı. 28 yaşındaki orta sahayı uzun süredir izleyen siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü AEK ile bir kez daha masaya oturdu ancak Yunan kulübünün sportif direktörü Ilija Ivic'le yapılan pazarlıklar olumsuz sonuçlandı. AEK'nın Mantalos için biçtiği son değer 3 milyon Euro'nun da üstünde oldu.

Takım maliyetini %40 aşağıya çekmek isteyen yönetim, Mantalos'un maliyeti transfer bütçesini tek başına eriteceği için geri adım atmak zorunda kaldı.

İstanbul'daki görüşmede G.Saray derbisini de izleyen Mantalos, kariyerini ileriye taşımak için Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyordu. Futbolcunun menajeriyle yapılan pazarlıklar da olumlu seyrediyordu ancak AEK'nın tavrı sonrası transferin gerçekleşmesi imkansız bir hal aldı.

(Sabah)

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