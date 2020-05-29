Beşiktaş, Petros Mantalos'un transferinden vazgeçti

Beşiktaş, mart ayında İstanbul'a getirdiği Petros Mantalos'ta maliyet engeline takıldı. 28 yaşındaki orta sahayı uzun süredir izleyen siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü AEK ile bir kez daha masaya oturdu ancak Yunan kulübünün sportif direktörü Ilija Ivic'le yapılan pazarlıklar olumsuz sonuçlandı. AEK'nın Mantalos için biçtiği son değer 3 milyon Euro'nun da üstünde oldu.
Takım maliyetini %40 aşağıya çekmek isteyen yönetim, Mantalos'un maliyeti transfer bütçesini tek başına eriteceği için geri adım atmak zorunda kaldı.
İstanbul'daki görüşmede G.Saray derbisini de izleyen Mantalos, kariyerini ileriye taşımak için Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyordu. Futbolcunun menajeriyle yapılan pazarlıklar da olumlu seyrediyordu ancak AEK'nın tavrı sonrası transferin gerçekleşmesi imkansız bir hal aldı.
(Sabah)
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Trabzonspor'un 1983-84'teki şampiyonluğuna damga vuran Dobi Hasan AKŞAM'a konuştu: “Kaptan olunca takım içi dengeler değişti. İlişkiler bozuldu. Bu durum sahaya da yansıdı. Her şey kötü gitmeye başlayınca bir sezon sonra takımdan ayrıldım. Bugünkü aklım olsaydı, o pazubandı takmazdım.”
İlk ayrılık sezon sonu beklenmeden gerçekleşti. Mauricio Isla'nın aile yaşamındaki sıra dışı tutumundan rahatsız olan Sarı-Lacivertliler, flaş bir hamle yaptı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Şilili oyuncuyla 8 hafta kala yollar ayrıldı.
Beşiktaş, mart ayında İstanbul'a getirdiği Yunan 10 numara Petros Mantalos'un transferinden vazgeçti. AEK, başarılı futbolcu için Siyah-Beyazlılardan 3 milyon Euro'nun üstünde bir rakam talep edince transfer yattı.
Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Atletico Madrid forması giyen Santiago Arias'ın yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katılımının ardından yönetimde Brezilyalı hoca fikri gündeme geldi. Gündem yeniden Roberto Carlos.
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