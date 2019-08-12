Beşiktaş, Pedro Rebocho transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Portekizli sol bek Pedro Rebocho'nun transferini resmen açıkladı.
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Beşiktaş, Portekizli sol bek Pedro Rebocho'nun transferini resmen açıkladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı kırmızılı takımın yıldız isimlerinden Sofiane Feghouli'nin ameliyat olduğu açıklandı.
Karius'un sakatlığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, eldiveni Sinan Bolat'a emanet etmeye hazırlanıyor.
Transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Marsilya'nın orta sahası Luiz Gustavo, hakkında çıkan dedikodular için açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Ligue 1 ekibi Rennes'in teklifini reddetti.
BREZİLYA ekibi Flamengo ile anlaşma noktasına gelen ancak sonrasında cayan Mario Balotelli, yeni teklifler bekliyor.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel önemli açıklamalarda bulundu. Güneş, "Abdullah Avcı'nın karakter olarak Beşiktaş'a uygun olduğunu düşünüyorum. Efendi, saygıdeğer ve işini çok seven birisi. Başarılı olacağını düşünüyorum ve başarılı olmasını da bekliyorum" dedi.