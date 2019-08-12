Beşiktaş, Pedro Rebocho transferini resmen açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı kırmızılı takımın yıldız isimlerinden Sofiane Feghouli'nin ameliyat olduğu açıklandı.

Transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Marsilya'nın orta sahası Luiz Gustavo, hakkında çıkan dedikodular için açıklamalarda bulundu.

BREZİLYA ekibi Flamengo ile anlaşma noktasına gelen ancak sonrasında cayan Mario Balotelli, yeni teklifler bekliyor.

'Abdullah Avcı karakter olarak Beşiktaş'a uygun'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel önemli açıklamalarda bulundu. Güneş, "Abdullah Avcı'nın karakter olarak Beşiktaş'a uygun olduğunu düşünüyorum. Efendi, saygıdeğer ve işini çok seven birisi. Başarılı olacağını düşünüyorum ve başarılı olmasını da bekliyorum" dedi.