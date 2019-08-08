Beşiktaş pas ve taktik çalıştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin Ağustos ayı sayısındaki yazısında transferlerle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Akhisarspor karşısında yaptığı şahsi hatalarda taraftarları çıldırtan Marcao, Fatih Terim'in de tepkisini çekti.

Radamel Falcao transferinde flaş gelişme

Her geçen gün yeni bir gelişmenin yaşandığı Galatasaray'ın Falcao transferinde bir müjdeli haber daha geldi. Kolombiyalı yıldızın Monaco şehrindeki evini boşalttığı öğrenildi.