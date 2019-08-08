  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:19
  • |
  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:22

Beşiktaş pas ve taktik çalıştı

Beşiktaş pas ve taktik çalıştı

Paylaş

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, istasyon koşuları ve esneme çalışmasıyla başladığı belirtildi.     

İdmanda, pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas organizasyonunun ardından taktiksel çalışma yapıldığı aktarıldı.     

Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdiği ifade edildi.      

Necip Uysal, Douglas, Dorukhan Toköz ve Enzo Roco'nun takımla çalışmalarının yanı sıra bireysel programlarına devam ettiği bildirildi.     

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

İsmail Kartal Premier League planını açıkladı

title

Gazişehir Gaziantep, Manuel Fernandes için Göztepe'nin teklifinin üzerine çıktı

title

Fenerbahçe'nin Kolarov transferinde sıcak gelişme

Fenerbahçe´nin Yeni Transferi Zanka İstanbul´a Geldi

SPOR GÜNDEMİ

FLAŞ! Ali Koç transferi açıkladı
FLAŞ! Ali Koç transferi açıkladı

FLAŞ! Ali Koç transferi açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin Ağustos ayı sayısındaki yazısında transferlerle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Terim'i çıldırttı! Kupa sonrası talimat: Kendisini toparlasın
Terim'i çıldırttı! Kupa sonrası talimat: Kendisini toparlasın

Terim'i çıldırttı! Kupa sonrası talimat: Kendisini toparlasın

Akhisarspor karşısında yaptığı şahsi hatalarda taraftarları çıldırtan Marcao, Fatih Terim'in de tepkisini çekti.

Beşiktaş bir İspanyolun daha işini bitiriyor
Beşiktaş bir İspanyolun daha işini bitiriyor

Beşiktaş bir İspanyolun daha işini bitiriyor

Forvet hattını zenginleştirmek isteyen Beşiktaş, Sevilla'da oynayan 23 yaşındaki golcü Carlos Fernandez'i gündemine aldı.

Radamel Falcao transferinde flaş gelişme
Radamel Falcao transferinde flaş gelişme

Radamel Falcao transferinde flaş gelişme

Her geçen gün yeni bir gelişmenin yaşandığı Galatasaray'ın Falcao transferinde bir müjdeli haber daha geldi. Kolombiyalı yıldızın Monaco şehrindeki evini boşalttığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Kolarov transferinde yeni hamle
Fenerbahçe'den Kolarov transferinde yeni hamle

Fenerbahçe'den Kolarov transferinde yeni hamle

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Kolarov transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibi ilk teklifi geri çevirirken, sarı lacivertliler yeni teklifle Roma'nın kapısını çalacak.

Gördüklerine inanamadı! 'Bu parayı ona asla veremeyiz'
Gördüklerine inanamadı! 'Bu parayı ona asla veremeyiz'

Gördüklerine inanamadı! 'Bu parayı ona asla veremeyiz'

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Luiz Gustavo'nun Marsilya'dan kazandığı yıllık ücret sarı lacivertli yöneticileri şaşırttı.

Yeni transfer 04:30'da sessiz sedasız İstanbul'a getirildi
Yeni transfer 04:30'da sessiz sedasız İstanbul'a getirildi

Yeni transfer 04:30'da sessiz sedasız İstanbul'a getirildi

2 stoper birden transfer etmek isteyen Fenerbahçe’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin bir süredir görüşme halinde olduğu Zanka, sabaha karşı 04:30’da İstanbul’a geldi. Zanka’yı Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.