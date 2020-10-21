Beşiktaş pas ve şut çalıştı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, pas, 5'e 2, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışmaları yaptı.
Antrenman, yarım sahada oynanan çift devreli maçın ardından şut çalışması ile tamamlandı.
Yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğulları da antrenmanın bir bölümünü izledi.
Beşiktaş, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.
Pandemi dönemi nedeniyle maçların uzun bir süredir seyircisiz oynanmasının ardından TFF, geçtiğimiz günlerde locaların belirli oranda taraftara açılabileceğini duyurmuştu. Beşiktaş'ın, bu alandan beklediği gelir belli oldu.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor derbisi öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan Bulut'un, “Her hafta istediğimiz seviyeye adım adım ulaşıyoruz. Kadıköy'de sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacağız. Rakibimiz kötü sonuçlara son vermek için ekstra motivasyonla sahaya çıkacak. Daha dikkatli olmak zorundayız" dediği öğrenildi.
Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a sahasında mağlup olan Galatasaray'da bir yandan da gözler transfere çevrilmiş durumda. Devre arası kadrosunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Fenerbahçe'den ayrılan yıldız isme kanca attı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, performansları her gün geriye giden Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'i yönetime şikayet etti.
Alanya yenilgisi sonrası izin değil idman vardı, sert yüzünü gösteren tecrübeli teknik adam "Herkesin hemen kendine çeki düzen vermesi gerekiyor" dedi.